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23:45 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Новый год для украинцев будет бесснежным

В субботу на большей части территории Украины ожидается переменная облачность без осадков.

Источник: Telegraf.com.ua

В субботу на большей части территории Украины ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Gismeteo.

«В субботу, 31 декабря, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность без осадков, лишь в Житомирской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Донецкой областях пройдет небольшой кратковременный снег», — говорится в сообщении.

Температура воздуха ночью составит −8…−3 °С, в восточной части прогнозируется до −14…−8 °С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах −4…+4 °С. В Киеве будет облачно с прояснениями и без осадков. Температура воздуха в течение суток составит −3…+1 °С.

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