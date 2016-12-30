Новый год для украинцев будет бесснежным

В субботу на большей части территории Украины ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Gismeteo.

«В субботу, 31 декабря, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность без осадков, лишь в Житомирской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Донецкой областях пройдет небольшой кратковременный снег», — говорится в сообщении.

Температура воздуха ночью составит −8…−3 °С, в восточной части прогнозируется до −14…−8 °С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах −4…+4 °С. В Киеве будет облачно с прояснениями и без осадков. Температура воздуха в течение суток составит −3…+1 °С.