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07:48 (мск), источник: dostup1.ru

Общественный транспорт Челябинска изменит график работы на новогодние праздники

Автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать по сокращенной схеме, а некоторые маршруты совсем отменят.

В Челябинске автобусы, трамваи и троллейбусы с 31 декабря 2016 по 8 января 2017 года будут работать по сокращенному графику — некоторые маршруты отменят совсем, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Управления транспорта мэрии.

Автобусы 31 декабря 2016 года работают по расписанию выходного дня, трамваи и троллейбусы — по расписанию рабочего.

АВТОТРАНСПОРТ.

— 1 января 2017 года:

Отменяются автобусные маршруты № 5 (улица Мамина — Мехколонна), № 14 (Ж/д вокзал — поселок Новосинеглазово), № 17 (поселок Фатеевка — улица Барбюса), № 19 (Автобусный парк — Парковый — Комсомольский проспект — Автобусный парк), № 20 (улица Мамина — АМЗ), № 23 (Автобусный парк — обл. больница), № 26 (улица 2-я Павелецкая — ЗУКМ), № 28 (Обл. Больница — Харлова), № 43 (улица 2-я Павелецкая — поселок Старое Першино), № 44 (улица 2-я Павелецкая — поселок Каштак), № 52 (Обл. Больница — поселок Исаково), № 53 (ДК «Строитель» — поселок Стройкомбинат), № 59 (Автобусный парк — улица Мамина), № 71 (ЧМК — Чичерина), № 80 (улица Чичерина — Мед. Академия), № 83 (ЮУрГУ — поселок Старокамышинск).

— со 2 по 8 января 2017 года:

Отменены автобусные маршруты: № 5, 19, 20, 23, 26, 28, 48, 53, 59, 71, 80, 83.

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ.

— 1 и 2 января 2017 года:

МУП «ЧелябГЭТ» до 10.00 работает на уровне 40% от расписания выходного дня, после 10.00 — 70% от расписания выходного дня. Отменены троллейбусные маршруты: № 1 (ПкиО имени Гагарина — Ж/д вокзал), № 6 (ЧТЗ — поселок Первоозерный), № 11 (АМЗ — ЧТЗ), № 16 (ЖБИ — АМЗ). Отменяются трамваи № 10 (поселок Першино — ЦХП), № 18 (ЧЭМК — улица Чистопольская).

— с 3 по 8 января 2017 года:

Трамваи и троллейбусы работают по расписанию выходного дня. Отменяются троллейбусы № 1 и 11. Не будут ходить трамваи № 10.

Расписание работы общественного транспорта в новогодние праздники можно узнать по телефону 2−400−555 и на сайте chelavtotrans.ru.

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