«Зимние красавицы» Казахстана
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Главная елка столицы расположилась возле ТРЦ «Хан шатыр». Кроме нее, по городу установили несколько наряженных елей.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Главная елка столицы расположилась возле ТРЦ «Хан шатыр». Кроме нее, по городу установили несколько наряженных елей.
Столичную «красавицу» украсили 300 тысяч светящихся огоньков гирлянд и 2000 мерцающих строб. Для ее оформления понадобились 500 снежинок и 3 тыс разноцветных шаров. В подсветке елки используются основные цвета предстоящей выставки «ЭКСПО-2017» — синий, красный и зеленый.
Жители и гости столицы впечатлены праздничным оформлением города, сказочными композициями, новыми скульптурами. Высота новогодней елки в Кокшетау, которая расположена на площади «Тəуелсіздік» — 22 метра. Здесь же расположен Ледовый городок с фигурами Деда Мороза, Снегурочки, символом наступающего года «Петуха» и запряженной тройкой лошадей.
Также возле ДК «Достар», расположенного возле железнодорожного вокзала Кокшетау, установили 12-метровую
В нефтяной столице страны, как часто называют Атырау, главную елку установили на центральной площади имени
В Караганде на новогодние украшения в этом году почти не тратились. В основном обошлись накопленным арсеналом. На оформление города ко Дню Независимости, Новому году и Универсиаде из местного бюджета выделялось 69 миллионов тенге. И только часть этой суммы пошла на покупку новых конструкций.
Главная 25-метровая зеленая красавица установлена на площади Независимости в центре города. Искусственное сооружение используется третий год. Украсили елку светящимися снежинками, большими бантами и гирляндой.
В минувшем году карагандинцы раскритиковали Снегурочку
«Конечно, в приоритете площадь возле главной елки. Но люди хотят красоты и в тех местах, где они живут. Стараемся угодить и в этом, празднично оформили другие места отдыха. По городу установлено 15 елок высотой от 6 до 25 метров, около 200 малых архитектурных форм, 33 светодинамические арки над дорогами, свыше 600 световых кронштейнов, — рассказала главный художник Караганды Юлия Плужникова. — На следующий год, если позволят финансы, планируем кардинально обновить оформление».
В новогоднюю ночь карагандинцев приглашают на гуляния в центральный парк культуры и отдыха, с катаниями на коньках и с горки. В час ночи 1 января на набережной начнется праздничный концерт. Будет дан салют.
Новый 2017 год
Три городские наряженные ели — это
Кстати, как удалось выяснить, новогоднее елочное убранство для всех трех елок обошлось городским властям порядка 1,5 млн. тенге. В эти расходы также входят и «световое новогоднее убранство» прилегающих территорий.
Наступивший 2017 год
В 2015 году на новогоднее оформление Актау было потрачено 49 млн тенге. В этом году акимат сэкономил десяки миллионов тенге. «Планировалось выделить примерно 19 млн тенге, конкурс выиграла компания “ADVER”, предложив 9 млн 900 тысяч тенге без НДС. Елки и елочные украшения в этом году не закупались. Установкой новогодних елок на площадях Астана и Ынтымак занимались специалисты отдела культуры и развития языков», — отметил руководитель отдела
Представители компании «АТИС», закупавшие и устанавливающие 12-метровые елки в прошлом году, уточняли, что они качественные, имеют усиленный каркас, так что возможно их использование в течение нескольких лет. Подчеркивалось, что они не китайские, и елки, и елочные украшения произведены в России.
В прошлом году впервые были использованы современные технологии с использованием центрального сервера и программируемых контроллеров в дизайне оформления новогодних елок.
Главная елка