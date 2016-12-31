«Зимние красавицы» Казахстана

Столичную «красавицу» украсили 300 тысяч светящихся огоньков гирлянд и 2000 мерцающих строб. Для ее оформления понадобились 500 снежинок и 3 тыс разноцветных шаров. В подсветке елки используются основные цвета предстоящей выставки «ЭКСПО-2017» — синий, красный и зеленый.

Жители и гости столицы впечатлены праздничным оформлением города, сказочными композициями, новыми скульптурами. Высота новогодней елки в Кокшетау, которая расположена на площади «Тəуелсіздік» — 22 метра. Здесь же расположен Ледовый городок с фигурами Деда Мороза, Снегурочки, символом наступающего года «Петуха» и запряженной тройкой лошадей.

Также возле ДК «Достар», расположенного возле железнодорожного вокзала Кокшетау, установили 12-метровую по-новогоднему украшенную ель.

В нефтяной столице страны, как часто называют Атырау, главную елку установили на центральной площади имени Исатая-Махамбета. Как сразу же отметили жители города, с удовольствием размещающие фото на фоне елки в социальных сетях, на главной елке полностью поменяли убранство. В этом году на праздничную новогоднюю иллюминацию, гирлянды, уличные декорации и украшения из городского бюджета выделено 47 миллионов тенге.

В Караганде на новогодние украшения в этом году почти не тратились. В основном обошлись накопленным арсеналом. На оформление города ко Дню Независимости, Новому году и Универсиаде из местного бюджета выделялось 69 миллионов тенге. И только часть этой суммы пошла на покупку новых конструкций. Кое-что из запасов отреставрировали.

Главная 25-метровая зеленая красавица установлена на площади Независимости в центре города. Искусственное сооружение используется третий год. Украсили елку светящимися снежинками, большими бантами и гирляндой.

В минувшем году карагандинцы раскритиковали Снегурочку из-за сурового вида. Нынче Деда Мороза и его внучки возле елки нет. Зато на площади установили светящиеся дворцовые каркасы и елки-«домики» из мишуры, возле которых с удовольствием фотографируются карагандинцы и гости города. Из старых запасов полюбились изящные воздушные елки из шарок.

«Конечно, в приоритете площадь возле главной елки. Но люди хотят красоты и в тех местах, где они живут. Стараемся угодить и в этом, празднично оформили другие места отдыха. По городу установлено 15 елок высотой от 6 до 25 метров, около 200 малых архитектурных форм, 33 светодинамические арки над дорогами, свыше 600 световых кронштейнов, — рассказала главный художник Караганды Юлия Плужникова. — На следующий год, если позволят финансы, планируем кардинально обновить оформление».

В новогоднюю ночь карагандинцев приглашают на гуляния в центральный парк культуры и отдыха, с катаниями на коньках и с горки. В час ночи 1 января на набережной начнется праздничный концерт. Будет дан салют.

Новый 2017 год Усть-Каменогорск встречает с тремя новогодними елками, установленными в трех районах города — на площади Республики в центральной части города, острове Комсомольском на левобережье и русле реки Комендантки в Ульбинском районе, старинной части города.

Три городские наряженные ели — это ноу-хау этого года. 22-метровые зеленые красавицы наряжены и по вечерам уже сверкают своим красочным новогодним убранством. И если новогодние ели на площади и острове уже не новинка предновогоднего убранства города, то елка на Комендантке — это абсолютно новая «фишка» года, причем облюбованная детворой с первых же часов. Вот уже неделю городская детвора самозабвенно катается здесь на ледяных горках, естественных зимних скатах берегов обмелевшей речки, заполняя район шумным гомоном.

Кстати, как удалось выяснить, новогоднее елочное убранство для всех трех елок обошлось городским властям порядка 1,5 млн. тенге. В эти расходы также входят и «световое новогоднее убранство» прилегающих территорий.

Наступивший 2017 год Усть-Каменогорск встретит тройным салютом — праздничный фейерверк начнется на всех трех «елочных» площадках.

В 2015 году на новогоднее оформление Актау было потрачено 49 млн тенге. В этом году акимат сэкономил десяки миллионов тенге. «Планировалось выделить примерно 19 млн тенге, конкурс выиграла компания “ADVER”, предложив 9 млн 900 тысяч тенге без НДС. Елки и елочные украшения в этом году не закупались. Установкой новогодних елок на площадях Астана и Ынтымак занимались специалисты отдела культуры и развития языков», — отметил руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства г. Актау Берик Изгалиев.

Представители компании «АТИС», закупавшие и устанавливающие 12-метровые елки в прошлом году, уточняли, что они качественные, имеют усиленный каркас, так что возможно их использование в течение нескольких лет. Подчеркивалось, что они не китайские, и елки, и елочные украшения произведены в России.

В прошлом году впервые были использованы современные технологии с использованием центрального сервера и программируемых контроллеров в дизайне оформления новогодних елок.