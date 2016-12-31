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07:44 (мск), источник: Newslab.ru

Представлены схемы бесплатных новогодних автобусов в Красноярске

На них горожане смогут приехать на праздник встречи Нового 2017 года, организованный на острове с 23 до 3 часов, и разъехаться по домам.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

В новогоднюю ночь для красноярцев будут работать 15 автобусных маршрутов, пролегающих через остров Татышев. На них горожане смогут приехать на праздник встречи Нового 2017 года, организованный на острове с 23 до 3 часов, и разъехаться по домам. Проезд в этих специальных автобусах будет бесплатным.

В частности, 41 автобус будет ходить по 15 маршрутам:

2А Автовокзал Восточный — остров Татышев, 6А Столовая — остров Татышев, 7А мкрн Северный — ДК Кировский, 32А Ул. 3-я Дальневосточная — остров Татышев, 50А Турбаза — остров Татышев, 52А Мясокомбинат — остров Татышев, 53А Ветлужанка — остров Татышев, 61А Солнечный — остров Татышев, 63А Академгородок — остров Татышев, 68А СФУ — остров Татышев, 71А поселок ГЭС — остров Татышев, 74А Кардиоцентр — остров Татышев, 94А ЛДК — остров Татышев, 95А Автостоянка — остров Татышев, 98А Спортзал — остров Татышев.

Их схемы предоставили в пресс-службе администрации города:

Интервал движения на маршруте — до 30 минут. Бесплатные автобусы будут работать с 22:30 до 4:00. Последний автобус через остров Татышев пройдёт в 3:30.

Добавим, власти поблагодарили бизнесменов, пожелавших помочь в организации перевозок горожан и гостей Красноярска в новогоднюю ночь.

Комментарии
1
Понятно
Однажды я спросил директора, а у нас будет новогодний корпоратив, на что он ответил, я вам плачу зарплату, если хотите, устройте себе праздник сами, в общем то он прав, так почему власти устраивают халяву, для тех, кто куда то поперся по своей воле
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