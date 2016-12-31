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07:05 (мск), источник: Sputnik.by

Обзор: что покажут белорусские телеканалы на Новый год

МИНСК, 30 дек — Sputnik. Белорусские телеканалы 31 декабря и 1 января подготовили много интересных передач, шоу и телефильмов, выяснил Sputnik после изучения новогодней программы ТВ.

Показывать новогодние программы многие телеканалы уже начали: так, зрители за неделю могли несколько раз посмотреть «Иронию судьбы», «Чародеев» и другие советские фильмы. Самое интересное отечественные телеканалы приготовили на ближайшие субботу и воскресенье.

Телеканал «Беларусь 1»: Тео, Солодуха и марафон

На главном телеканале страны — «Беларусь 1» — обещают прямой эфир на протяжении 31 декабря, с 9:00 до 21:00. В это время пройдут пять прямых включений в рамках марафона «Беларусь встречает Новый год». Вести передачи будут пять лиц телеканала — от Алены Спиридович и до Тео с Ольгой Рыжиковой, которые также выступят в роли Деда Мороза и Снегурочки.

«Пожалуй, это беспрецедентный проект для нашего телевидения — будет здорово и интересно», — заверила Sputnik пресс-секретарь Белтелерадиокомпании Светлана Смолонская-Красковская.

Обещает «Беларусь 1» и разыгрывать в прямом эфире подарки — их можно будет забрать в медиахолдинге в тот же день.

Новогодний «огонек» на «Беларусь 1» начнется в 22:45. Участие в нем примут «Песняры», Анатолий Ярмоленко, Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, Александр Солодуха и другие белорусские звезды.

В первый день нового года покажут российскую комедию «СуперБобровы» (начало в 00:05), в 01:45 начнется фантастическая комедия «Невидимки», а в 03:15 — караоке-комедия «Самый лучший фильм».

1 января в 15:15 телезрители увидят Новогодний благотворительный праздник для детей с участием президента.

Телеканал ОНТ: «Песня года» и много комедий

Уже с утра 31 декабря зрителям ОНТ покажут «Новогодний календарь» — сборник из праздничных телепередач начиная с 1960-х. В 10:20 начнется трансляция передачи российского Первого канала «Новогоднее шоу».

Советскую комедию «Джентльмены удачи» будут транслировать в 11:50, а с 14:05 начнется показ первой части концерта «Песня года Беларуси».

«Ирония судьбы, или С легким паром!» по ОНТ покажут 31 декабря в 16:30. После фильма и выпуска новостей в 20:30 начнется «Голос. Финал», а с 22:45 стартует трансляция новогоднего «голубого огонька» российского «Первого».

По окончании шоу в 2:45 зрителям предложат концерт «Легенды Ретро FM», а в 04:10 — концерт «Я кахаю цябе», составленный из песен Евгения Олейника и Юлии Быковой. В 05:15 и 06:50 по ОНТ покажут еще два российских мюзикла, а на протяжении 1 января продолжат транслировать советские комедии. Выйдет в эфир и вторая часть «Песни года» — в воскресенье в 13:15.

Новогодний выпуск шоу «Лучше всех» (с участием юной звездочки из Бреста Дарьи Скоморощенко) покажут в 16:15.

СТВ: чудеса и ретро

В 14:00 31 декабря по СТВ покажут советский фильм «По семейным обстоятельствам» с Галиной Польских и Мариной Дюжевой в главных ролях. В 20:00 зрители увидят еще один советский фильм — «Черодеев».

Шоу «12 чудес в новогоднюю ночь» начнется в 22:45. Ведущими его выступили Ирина Ромбальская, Антон Мартыненко и Юрий Царев и совсем юные звезды канала — Софья И Филипп. После «огонька» показывать будут концерты «Легенды Ретро FM», а практически все воскресенье — многосерийный фильм «Гардемарины, вперед!».

На других телеканалах — выбор Sputnik

По «Беларусь 2» с 22:45 подряд покажут две популярные комедии с Иваном Ургантом — «Елки-2» и «Елки-3».

«НТВ-Беларусь» с 22:35 будет транслировать российское шоу «Живой Новый год» с Вадимом Такменевым.

С 00:05 по «РТР-Беларусь» покажут «Новогодний голубой огонек-2017» с участием всех российских звезд: от Димы Билана до Григория Лепса.

Если вам не хочется смотреть бесконечные шоу, то по Viasat History 31 декабря с боем курантов начнется документальный фильм «Расцвет и упадок Версаля: Людовик XV». По Animal Planet вы также найдете интересную замену «огонькам» — с 23:55 по телеканалу покажут передачу «Укротители аллигаторов».

Во сколько выступит президент?

Новогоднее поздравление от президента республики Александра Лукашенко будет показано в 23:50 по всем белорусским телеканалам. Поздравление российского президента Владимира Путина из-за совпадения по времени транслировать в Беларуси в этом году вновь не будут.

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