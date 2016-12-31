Продавцы назвали популярные новогодние подарки, которые покупают украинцы

В магазине техники предновогодний ажиотаж продолжается уже несколько дней. Как рассказывает администратор Игорь, различные гаджеты в этом году — номер один по популярности среди подарков. Покупать приходят целыми семьями. «Гаджеты, 3D-принтеры, фитнес-трекеры — все популярно, все продается», — говорит он.

Продавщица Юлия продает новогодние украшения и товары для дома. Она говорит, что предпраздничные дни для ее магазина — самые горячие в году. «В этом году покупают очень много декора. На подарки покупают самые разнообразные вещи: чашки, свечи, посуда, бокалы, пледы, полотенца», — говорит женщина. Чашек, признается, продают больше, потому что хоть они и не в дефиците, но очень хорошего качества.

Киевлянин Антон на праздники едет к родителям в Запорожье. Покупал подарок для мамы и долго над сюрпризом не думал. Он считает, что для женщин лучший подарок — ювелирное украшение. Продавщица магазина драгоценностей жалуется, что нынешние ожидания пока что не оправдались: клиентов немного и, несмотря на новогодние скидки, покупают ювелирные изделия мало.

«В основном, серебро спрашивают. Подарки на небольшие суммы. Большие расходы у людей и на большие суммы не рассчитывают», — объясняет она.