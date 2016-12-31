Уходящий год казахстанцы проводят с метелью и снегом

В Акмолинской области утром и днем 31 декабря ожидается метель, юго-западный ветер 15−20, порывы 25 м/с.

В Астане утром и днем 31 декабря, сутки 1—2 января ожидается метель, юго-западный ветер 15−20 м/с, 1—2 января порывы 25 м/с.

1−2 января в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской областях ожидается метель, юго-западный ветер 15−20, порывы 25, местами более 30 м/с.

По сводке Казгидромета, на остальной части республики штормовой опасности нет. Однако температура будет держать ниже нуля.

Теплее всего будет в Шымкенте — минус один. Холоднее всего в Жезказгане и Талдыкоргане — минус 12. В остальных городах средняя температура будет держаться на уровне минус 5.