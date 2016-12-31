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07:40 (мск), источник: Nur.kz

Уходящий год казахстанцы проводят с метелью и снегом

Последний день 2016 года казахстанцев не порадует солнцем. Сразу в нескольких областях объявили штормовое предупреждение из-за метели, сообщает NUR.KZ со ссылкой на комитет по ЧС МВД РК.

Источник: Nur.kz

В Акмолинской области утром и днем 31 декабря ожидается метель, юго-западный ветер 15−20, порывы 25 м/с.

В Астане утром и днем 31 декабря, сутки 1—2 января ожидается метель, юго-западный ветер 15−20 м/с, 1—2 января порывы 25 м/с.

1−2 января в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской областях ожидается метель, юго-западный ветер 15−20, порывы 25, местами более 30 м/с.

По сводке Казгидромета, на остальной части республики штормовой опасности нет. Однако температура будет держать ниже нуля.

Теплее всего будет в Шымкенте — минус один. Холоднее всего в Жезказгане и Талдыкоргане — минус 12. В остальных городах средняя температура будет держаться на уровне минус 5.

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