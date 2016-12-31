Уходящий год казахстанцы проводят с метелью и снегом
Последний день 2016 года казахстанцев не порадует солнцем. Сразу в нескольких областях объявили штормовое предупреждение
Последний день 2016 года казахстанцев не порадует солнцем. Сразу в нескольких областях объявили штормовое предупреждение
В Акмолинской области утром и днем 31 декабря ожидается метель,
В Астане утром и днем 31 декабря, сутки
1−2 января в
По сводке Казгидромета, на остальной части республики штормовой опасности нет. Однако температура будет держать ниже нуля.
Теплее всего будет в Шымкенте — минус один. Холоднее всего в Жезказгане и Талдыкоргане — минус 12. В остальных городах средняя температура будет держаться на уровне минус 5.