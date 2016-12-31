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07:43 (мск), источник: 365info.kz

«Застрявшие» в ОАЭ казахстанцы возвращаются домой

Авиасообщение Астаны и Алматы с эмиратовским городом Шарджа восстановлено.

Источник: 365info.kz

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента индустрии туризма МИР РК Марат Игали.

«Ситуация по отправке и приему казахстанских туристов в аэропорт Шарджи (ОАЭ) нормализовалась. По информации туроператоров, по состоянию на 22:00 сегодня практически все казахстанские туристы рассажены по ближайшим рейсам из Астаны и Алматы в Шарджу, а также из Шарджи в Казахстан, — написал Игали ночью на 31 декабря. — Хочу поблагодарить всех участников Оперативного штаба Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан».

Также глава департамента поблагодарил журналистов, своих коллег из министерства, казахстанских дипломатов в ОАЭ, отечественных туроператоров и авиаперевозчиков. Задействованные туристические и авиационные компании 29—30 декабря работали в круглосуточном режиме.

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