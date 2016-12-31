Акын с домброй спел для пассажиров алматинского метро
Домбрист Андрей Фендриков спел для пассажиров алматинского метро, передает Tengrinews.kz.
Домбрист Андрей Фендриков спел для пассажиров алматинского метро, передает Tengrinews.kz.
Видео выступления он опубликовал на своей странице в Instagram.
«Всем добрый вечер. Не торопитесь испугаться, я здесь чтобы помочь вам немного улыбаться. Только прошу меня правильно понять, денег мне не надо предлагать», — с этими словами он обратился к пассажирам метро и начал свое выступление.
Фендриков также попросил рядом стоящую девушку «не прятать взгляд», так как все снимает скрытая камера. Далее он провел на месте небольшой опрос и узнал, кто из присутствующих встречал новый год на работе. Получив положительный ответ от молодого человека домбрист посвятил ему свое новое творение.
«Если новый год ты на работе встретишь, не грусти товарищи — есть компромисс. Я не знаю ты кому там больше веришь. А настоящий новый год — это … Наурыз! Наурыз! Наурыз!» — заявил Фендриков и быстро удалился из вагона под аплодисменты зрителей.
Андрей Фендриков публикует видеоролики в своем Instagram под ником Акын Акыныч. Ранее он посвящал один из своих экспромтов открытию ресторана McDonalds в Алматы и также спел про «парк 28 ресторанов».