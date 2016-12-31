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07:53 (мск), источник: Tengrinews

Акын с домброй спел для пассажиров алматинского метро

Домбрист Андрей Фендриков спел для пассажиров алматинского метро, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Видео выступления он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Всем добрый вечер. Не торопитесь испугаться, я здесь чтобы помочь вам немного улыбаться. Только прошу меня правильно понять, денег мне не надо предлагать», — с этими словами он обратился к пассажирам метро и начал свое выступление.

Фендриков также попросил рядом стоящую девушку «не прятать взгляд», так как все снимает скрытая камера. Далее он провел на месте небольшой опрос и узнал, кто из присутствующих встречал новый год на работе. Получив положительный ответ от молодого человека домбрист посвятил ему свое новое творение.

«Если новый год ты на работе встретишь, не грусти товарищи — есть компромисс. Я не знаю ты кому там больше веришь. А настоящий новый год — это … Наурыз! Наурыз! Наурыз!» — заявил Фендриков и быстро удалился из вагона под аплодисменты зрителей.

Андрей Фендриков публикует видеоролики в своем Instagram под ником Акын Акыныч. Ранее он посвящал один из своих экспромтов открытию ресторана McDonalds в Алматы и также спел про «парк 28 ресторанов».

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