Акын с домброй спел для пассажиров алматинского метро

Видео выступления он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Всем добрый вечер. Не торопитесь испугаться, я здесь чтобы помочь вам немного улыбаться. Только прошу меня правильно понять, денег мне не надо предлагать», — с этими словами он обратился к пассажирам метро и начал свое выступление.

Фендриков также попросил рядом стоящую девушку «не прятать взгляд», так как все снимает скрытая камера. Далее он провел на месте небольшой опрос и узнал, кто из присутствующих встречал новый год на работе. Получив положительный ответ от молодого человека домбрист посвятил ему свое новое творение.

«Если новый год ты на работе встретишь, не грусти товарищи — есть компромисс. Я не знаю ты кому там больше веришь. А настоящий новый год — это … Наурыз! Наурыз! Наурыз!» — заявил Фендриков и быстро удалился из вагона под аплодисменты зрителей.