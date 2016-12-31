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07:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Американцы спели гимн России в память о погибших при крушении Ту-154

Около 20 граждан США в пятницу принесли цветы к Генеральному консульству РФ в Нью-Йорке и перед входом в здание спели российский гимн в память о погибших при катастрофе Ту-154 над Черным морем.

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Большинство участников акции — певцы хора международного Шиллеровского института. Также они зачитали письмо с соболезнованиями россиянам.

Летевший в сирийскую Латакию Ту-154 Минобороны России потерпел крушение рано утром 25 декабря вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека — военные, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты трех российских телеканалов и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Все они погибли.

Рассматривается несколько версий случившегося, в том числе человеческий фактор, отказ техники, сдвиг ветра и столкновение с птицей.

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