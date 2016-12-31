Умер первый менеджер The Beatles
В Великобритании в пятницу, 30 декабря, умер первый менеджер группы The Beatles Алан Уильямс, сообщает Hollywood Reporter. Он скончался в возрасте 86 лет в Ливерпуле.
В Великобритании в пятницу, 30 декабря, умер первый менеджер группы The Beatles Алан Уильямс, сообщает Hollywood Reporter. Он скончался в возрасте 86 лет в Ливерпуле.
Уильямс в 1958 году открыл в городе клуб Jacaranda, в котором начали выступать The Beatles.
Спустя два года он организовал квартету гастроли в Гамбурге, а также содействовал записи первой пластинки с участием The Beatles.
Сотрудничество музыкантов и менеджера закончилось в 1961-м после того, как «битлы» отказались заплатить Уильямсу процент от организованных им выступлений.