Мокрый снег и гололед ожидают москвичей в канун Нового года

Последний день 2016 года окажется теплым для Москвы, согласно прогнозам Гидрометцентра России. Погода будет облачной, в городе местами будет идти небольшой снег, переходящий в мокрый. На улицах образуется гололедица.

Днем воздух в Москве прогреется до двух градусов тепла. Ожидается западный ветер со скоростью 5−10 метров в секунду, а местами с порывами и до 17 метров в секунду.