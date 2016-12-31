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08:43 (мск), источник: m24.ru

Мокрый снег и гололед ожидают москвичей в канун Нового года

Днем воздух в столице прогреется до двух градусов тепла.

Источник: РИА "Новости"

Последний день 2016 года окажется теплым для Москвы, согласно прогнозам Гидрометцентра России. Погода будет облачной, в городе местами будет идти небольшой снег, переходящий в мокрый. На улицах образуется гололедица.

Днем воздух в Москве прогреется до двух градусов тепла. Ожидается западный ветер со скоростью 5−10 метров в секунду, а местами с порывами и до 17 метров в секунду.

1 и 2 января погода существенным образом не изменится. Похолодание стоит ожидать, начиная с 3 января.

По предварительным прогнозам, самыми холодными окажутся 5 и 6 января, когда ночью температура понизится до минус 19 градусов. А к Рождеству синоптики прогнозируют ослабление морозов.

Москва, 31 декабря
Прогноз на 14 дней
+1°
Днем облачно
Ночью дымка
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