Скончался первый менеджер The Beatles

«Сегодня наш основатель и человек, открывший Beatles, скончался. Аллан Уильямс, тебя будет не хватать», — сообщил в пятницу вечером на своей странице в Twitter клуб Jacaranda, основателем которого Уильямс является.

​Родившийся в городе Бутл, Уильямс в 1957 году открыл бар, который стал популярным местом среди молодых музыкантов, а в период с начала 1960 по 1961 год он работал вместе с «ливерпульской четверкой», выступавшей на сцене этого клуба. Уильямс также организовал концерты группы не только в самой Великобритании, но и за рубежом — в немецком Гамбурге, где группа постепенно набирала популярность.

В марте 2016 года на 91-м году скончался аранжировщик и музыкант Джордж Мартин, работавший со многими знаменитыми исполнителями, в том числе с The Beatles.