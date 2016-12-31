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09:23 (мск), источник: РИА Новости

Скончался первый менеджер The Beatles

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Первый менеджер британской группы The Beatles Аллан Уильямс скончался в пятницу в возрасте 86 лет, передает телерадиокорпорация Би-би-си.

Источник: AP 2016

«Сегодня наш основатель и человек, открывший Beatles, скончался. Аллан Уильямс, тебя будет не хватать», — сообщил в пятницу вечером на своей странице в Twitter клуб Jacaranda, основателем которого Уильямс является.

​Родившийся в городе Бутл, Уильямс в 1957 году открыл бар, который стал популярным местом среди молодых музыкантов, а в период с начала 1960 по 1961 год он работал вместе с «ливерпульской четверкой», выступавшей на сцене этого клуба. Уильямс также организовал концерты группы не только в самой Великобритании, но и за рубежом — в немецком Гамбурге, где группа постепенно набирала популярность.

В марте 2016 года на 91-м году скончался аранжировщик и музыкант Джордж Мартин, работавший со многими знаменитыми исполнителями, в том числе с The Beatles.

Комментарии
1
Tavovic
Так они только с 1963 известны стали , а он манагерствовал с 60-61(
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