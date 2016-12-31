Приставы забрали у волгоградца-должника кредитный спортивный кроссовер Mitsubishi ASX.

Волгоградец лишился автомобиля за неуплату кредита. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе УФССП по региону.

Мужчина взял автокредит и через некоторое время перестал оплачивать платежи. По закону автомобиль, находящийся в залоге у банка, в случае прекращения выплат по кредиту, подлежит аресту и реализации. После возбуждения исполнительного производства должник проигнорировал решение суда.

Госслужащему стало известно место работы мужчины. Предположив, что он добирается на работу на машине, пристав решил навестить его во время трудового дня. Госслужащий не ошибся: на стоянке возле организации, где работает должник, был припаркован подлежащий аресту спортивный кроссовер Mitsubishi ASX.

Пристав арестовал автомобиль. Должник присутствовал при изъятии и не препятствовал действиям госслужащих. Сейчас «Mitsubishi ASX» передан на реализацию.