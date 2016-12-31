В новогоднюю ночь в Прикамье ожидается сильная метель

МЧС предупреждает пермяков о неблагоприятной погоде 31 декабря и в ночь на 1 января.

По данным ведомства, днём в Перми и крае ожидается сильная метель, ветер с порывами до 15−20 м/с. При этом температура воздуха ночью будет держаться на уровне -4,-9°, а днём потеплеет до -1,-6°.

Пермякам рекомендуют по возможности оставаться дома.

Напомним, ранее синоптики уже предупреждали, что новогодняя ночь будет тёплой и снежной. А в новогодние каникулы ожидается резкое похолодание.