Празднуйте на здоровье: телефоны и график экстренных служб Челябинска в Новый год

Силовые структуры.

Дежурная часть УМВД Челябинска: 267−77−04, 267−77−07, 02.

Телефоны дежурных частей по районам города можно узнать на сайте ГУ МВД области.

Выявлять нетрезвых водителей будут не только два круглосуточных батальона, но и группы нарядов ДПС. Ряд магистралей и укромных переулков будет перекрываться несколькими экипажами для поголовной проверки водителей на алкоголь.

Дежурная часть ГИБДД города: Гончаренко, 99. Сообщить о ДТП или пьяных водителях можно по телефонам 728−60−13, 728−60−10. Информация о нетрезвых автомобилистах также принимается через сайт ГУ МВД.

Медицинские учреждения.

Травмпункты:

ГКБ № 1, ул. Воровского, 16. 728−48−30;ГКБ № 5, ул. Российская, 15а. 264−13−05;ГКБ № 6, ул. Электростальская, 26. 721−22−20;ГКБ № 8, ул. Горького, 18. 775−51−26;ГКБ № 9, ул. 5-я Электровозная. 251−59−38;ОКБ № 3, пр. Победы, 287. 749−96−10;ГП № 1, детское городское ортопедо-травматологическое отделение, пр. Ленина, 38. 265−76−66.

Пункты неотложной медпомощи для взрослых:

ГКБ № 1 — 729−00−16;ГКБ № 5 — 791−59−41;ГКБ № 6 — 725−21−60, 725−26−60;ГКБ № 8 — 730−52−50;ГКБ № 9 — 256−40−50;ГКБ № 11 — 253−83−53;ОКБ № 3 — 793−03−03;ГП № 1 — 729−80−15;ГП № 5 — 740−27−06;ГП № 7 — 725−42−07;ГП № 8 — 245−07−94.

Пункты детской неотложной помощи:

Металлургический район; ул. 32-й годовщины Октября, 31. 722−49−19, 722−78−71;Курчатовский и Калининский район; Комсомольский проспект, 132; 794−09−17, 794−09−18; ул. Чичерина, 22. 795−71−57;Советский и Центральный район; ул. Кузнецова, 10. 269−00−97;Тракторозаводский район; адрес: ул. Культуры, 57. 772−12−47, 772−13−22.

На улице Куйбышева, 19 работает экстренная стоматология. Уточнить информацию можно по телефону: 798−28−86.

Единый номер для вызова скорой помощи со всех мобильных — 103.

Коммунальные службы.

МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети»: 723−01−87;МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»: 729−95−59; 214−00−14;АО «Челябинскгоргаз»: 04; 260−96−50; 260−93−35;ПО «Челябинские городские электрические сети»: 237−18−10 (Советский р-н), 741−36−90 (Центральный и Калининский р-ны), 775−16−75 (Тракторозаводский р-н), 741−04−15 (Курчатовский р-н), 256−07−12 (Ленинский р-н).

Контакты управляющих компаний и других служб можно найти на сайте администрации Челябинска.

Почта и пенсии.

1, 2 и 7 января 2017 года являются выходными для отделений почтовой связи по всей стране; в эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

31 декабря и 6 января рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на один час.

3, 4, 5, 8 января 2017 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Выплата январских пенсий начнется с 4 января, согласно графикам выплаты и режима работы организаций почтовой связи. За декабрь 2016 года все текущие пенсии выплачены. Информацию о доставке пенсии в праздничные дни можно получить в территориальном управлении ПФР по месту жительства. Адреса и номера телефонов горячей линии территориальных управлений ПФР размещены на сайте ПФР.

Общественный транспорт.

В субботу, 31 декабря, автобусы будут курсировать по расписанию выходного дня, трамваи и троллейбусы — по расписанию рабочего дня.

А уже 1 января не будут работать следующие автобусные маршруты:

— № 5 (ул. Мамина — Мехколонна),

— № 14 (Ж. Д. Вокзал — пос. Новосинеглазово),

— № 17 (пос. Фатеевка — ул. Барбюса),

— № 19 (Автобусный парк — Парковый — Комсомольский пр-т — Автобусный парк),

— № 20 (ул. Мамина — АМЗ),

— № 23 (Автобусный парк — Областная больница),

— № 26 (ул. 2-я Павелецкая — ЗУКМ),

— № 28 (Областная Больница — Харлова),

— № 43 (ул. 2-я Павелецкая — пос. Старое Першино),

— № 44 (ул.2-я Павелецкая — пос. Каштак),

— № 52 (Областная Больница — пос. Исаково),

— № 53 (ДК «Строитель» — пос. Стройкомбинат),

— № 59 (Автобусный парк — ул. Мамина),

— № 71 (ЧМК — ул. Чичерина),

— № 80 (ул. Чичерина — Мед. Академия),

— № 83 (ЮУрГУ — пос. Старокамышинск).

Электротранспорт с 1 по 2 января до 10 часов утра будет работать на 40% от расписания выходного дня, после — на 70%. В эти дни отменены троллейбусные маршруты:

— № 1 (ПКиО им. Гагарина — Ж. Д. Вокзал),

— № 6 (ЧТЗ — пос. Первоозерный),

— № 11 (АМЗ — ЧТЗ),

— № 16 (ЖБИ — АМЗ),

— трамвай № 10 (пос. Першино — ЦХП),

— трамвай № 18 (ЧЭМК — ул. Чистопольская).

Со 2 по 8 января не будут работать автобусные маршруты:

— № 5 (ул. Мамина — Мехколонна),

— № 19 (Автобусный парк — Парковый — Комсомольский пр-т — Автобусный парк),

— № 20 (ул. Мамина — АМЗ),

— № 23 (Автобусный парк — Обл. больница),

— № 26 (ул. 2-я Павелецкая — ЗУКМ),

— № 28 (Областная Больница — Харлова),

— № 48 (ДК «Строитель — Сад «Искра» — Комсомольский проспект),

— № 53 (ДК «Строитель» — пос. Стройкомбинат),

— № 59 (Автобусный парк — ул. Мамина),

— № 71 (ЧМК- Чичерина),

— № 80 (ул. Чичерина — Мед. Академия),

— № 83 (ЮУрГУ — пос. Старокамышинск).

С 3 по 8 января трамваи и троллейбусы работают по расписанию выходного дня. Отменены троллейбусы:

— № 1 (ПКиО им. Гагарина — Ж. Д. Вокзал),

— № 6 (ЧТЗ — пос. Первоозерный),

— № 11 (АМЗ — ЧТЗ),

— трамвай № 10 (поелок Першино — ЦХП).

— трамвай № 18 (ЧЭМК — ул. Чистопольская).

Расписание работы общественного транспорта в новогодние праздники можно узнать по телефону 2−400−555 и на сайте chelavtotrans.ruРасписание работы общественного транспорта в новогодние праздники можно узнать по телефону 240−05−55 и на сайте МУП «Челябавтотранс».