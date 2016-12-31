В Перми открылся самый большой ледовый городок в России

Главный ледовый городок Перми «Эко-Сад» открылся для всех желающих вечером в пятницу, 30 декабря.

В этом году развлекательный комплекс посвящён Году экологии в России. Автором проекта выступила театральный художник, член Союза художников России Лариса Каменских.

Городок открылся массовым флешмобом «Волшебство света». Пермяки дали старт новой городской традиции — они все вместе одновременно включили фонарики на мобильных телефонах и брелоках.

Стоит отметить, что «Эко-Сад» стал самым большим зимним городком в России. На эспланаде появился 21 ледовый объект: горки с 23 скатами, три ловушки, лабиринт, длина ходов которого превышает 300 метров, смотровая площадка, «ползалка» для малышей.

Общий объем льда, использованный для строительства зимнего комплекса, превысил 2 тысячи кубических метров. Для художественного украшения комплекса задействовано свыше 2, 5 тысяч метров декоративной подсветки.

Ледовый городок будет работать ежедневно с 10 до 23 часов, в будни — с 12 до 23 часов.