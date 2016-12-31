Жителей Щучинска с Новым годом пришёл поздравить олень

Дикое животное забрело в микрорайон Горный. «Там находятся двухэтажки, их жильцов и “поздравлял” с наступающим Новым годом олень», — уточнили подробности в отделе по ЧС Бурабайского района.

Поначалу рогатый гость вёл себя скромно и дружелюбно. Взрослые и дети шумно радовались ему и угощали картофелем. Гость от угощений не отказывался. Но на этом его хорошие манеры закончились — олень стал бросаться на людей и напугал детей.

Пришлось вызывать спасателей, которые в течение шести часов пытались его поймать. В итоге, приехавшие сотрудники государственного Национального парка «Бурабай», где олень, собственно, и «проживает», усыпили животное и увезли. В ОЧС говорят, оленя пригнали в город собаки.