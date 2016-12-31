Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
Предупреждение, которое Лавров вынес Керри по телефону
Минобороны сообщило об инциденте на борту Ту-154 перед падением
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Звездные свадьбы 2016 года: фотоКто из известных актеров и спортсменов женился или вышел замуж в уходящем году?
Запись "черного ящика" подтвердила версию крушения Ту-154
Эксперты: как распознать настоящую красную икру
Крушение Ту-154: что произошло в последние 10 секунд
Врач убил пациентку одним уколом (видео)
СМИ: Сотникова может лишиться золота ОИ-2014
Адвокат Легкова опроверг информацию об отклонении апелляции
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
Как выжить в офисе в следующем году: готовимся
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
10Общероссийская елка в Кремле
10«В чем сила, брат?»
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
9Cкончалась Кэрри Фишер
13:11 (мск), источник: Informburo.kz

Жителей Щучинска с Новым годом пришёл поздравить олень

Олень неожиданно забрёл в жилой квартал города Щучинска Акмолинской области и поначалу проявлял дружелюбие, но потом стал бросаться на людей.

Дикое животное забрело в микрорайон Горный. «Там находятся двухэтажки, их жильцов и “поздравлял” с наступающим Новым годом олень», — уточнили подробности в отделе по ЧС Бурабайского района.

Поначалу рогатый гость вёл себя скромно и дружелюбно. Взрослые и дети шумно радовались ему и угощали картофелем. Гость от угощений не отказывался. Но на этом его хорошие манеры закончились — олень стал бросаться на людей и напугал детей.

Пришлось вызывать спасателей, которые в течение шести часов пытались его поймать. В итоге, приехавшие сотрудники государственного Национального парка «Бурабай», где олень, собственно, и «проживает», усыпили животное и увезли. В ОЧС говорят, оленя пригнали в город собаки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
О новогодних ворах-домушниках предупреждают полицейские
МИД назвал решения Белого дома попыткой отомстить Трампу
Повар Генконсульства в Сан-Франциско попал под санкции США
В Москве неизвестные напали на Расула Мирзаева
Скончался первый менеджер The Beatles
В Праге обезвредили угрожавшего взорвать самолет поляка
Итоги-2016. Потери года
Лес в Румынии возглавил рейтинг самых страшных мест в мире
Спорт
СМИ: Сотникова может лишиться золота ОИ-2014 Как сообщает La Gazzetta dello Sport, российская фигуристка Аделина Сотникова может быть лишена золотой медали Олимпийских игр в Сочи из-за манипуляций с допинг-пробой
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Без Шурика и бани: 30 альтернативных фильмов для новогодней ночи Шурик, джентльмены и прочие чародеи берут передышку. Настало время смотреть современную классику кино и встречать Новый год с новыми героями и не заученными наизусть сюжетами
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка Предновогодняя социальная реклама одного из банков, осуждающая одиноких матерей, которые не уделяют внимания ребенку, вызвала возмущение у части общественности и побудила снять «социальную рекламу здорового человека».
Попмеханика
Терраформирование Марса: насколько это реально
3 замечательных истории об автогонщиках и полицейских
Что нужно делать с автомобилем зимой
8 водомётных машин: полиция всех стран мира
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь