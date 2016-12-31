Главный башкирский Дед Мороз поселился в своей резиденции в Уфе

Дедушка Мороз лично побывал в каждом районе столицы Башкирии и проверил готовность ледовых городков к празднованию Нового года. Осмотрел елку, горки и ледяные фигуры. По традиции дети читали ему стихи и получали за это сладкий подарок. Главные праздничные события состоятся возле резиденции Деда Мороза.