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16:15 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Главный башкирский Дед Мороз поселился в своей резиденции в Уфе

Главный башкирский Дед Мороз проинспектировал все ледовые городки в регионе и поселился в своей резиденции в Уфе.

Источник: ГТРК Башкортостан

Дедушка Мороз лично побывал в каждом районе столицы Башкирии и проверил готовность ледовых городков к празднованию Нового года. Осмотрел елку, горки и ледяные фигуры. По традиции дети читали ему стихи и получали за это сладкий подарок. Главные праздничные события состоятся возле резиденции Деда Мороза.

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