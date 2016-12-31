Лес в Трансильвании возглавил рейтинг самых страшных мест в мире

БУХАРЕСТ, 31 декабря. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. С находящимся на окраине трансильванского города Клуж-Напока лесом Хойя-Бачу связано множество легенд о бесследно исчезающих людях, выходящей из строя электронной аппаратуре или появлении инопланетян. Об этом сообщила радиостанция «Голос Трансильвании».

Этот лес, известный как «бермудский треугольник» Румынии, возглавил список «18 самых кошмарных мест, которые не дадут тебе заснуть ночью», опубликованный одним из популярных развлекательных веб-сайтов 9gag.com. Румынский лес вызвал большой интерес пользователей во всем мире, и ему поставили «лайк» более 20 тысяч пользователей веб-сайта.

В список вошли также сожженный нацистами французский город Орадур-сюр-Глан, ирландский замок Лип, где в Средневековье пытали невинных узников, город Ятинга в Индии, где ежегодно в сентябре-октябре кончают жизнь самоубийством сотни птиц. В перечень включены также заброшенный «Диснейленд» в Китае, недостроенное метро в Цинциннати (США) и «Ворота в ад» в Туркменистане, где уже 40 лет непрерывно горит газовый кратер, привлекающий своим теплом тысячи пауков из окрестностей.