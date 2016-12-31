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12:34 (мск), источник: ТАСС

Лес в Трансильвании возглавил рейтинг самых страшных мест в мире

Лес Хойя-Бачу известен как «бермудский треугольник» Румынии. С ним связано множество легенд о бесследно исчезающих людях, инопланетянах, а также выходящей из строя электронике.

Источник: Reuters

БУХАРЕСТ, 31 декабря. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. С находящимся на окраине трансильванского города Клуж-Напока лесом Хойя-Бачу связано множество легенд о бесследно исчезающих людях, выходящей из строя электронной аппаратуре или появлении инопланетян. Об этом сообщила радиостанция «Голос Трансильвании».

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Этот лес, известный как «бермудский треугольник» Румынии, возглавил список «18 самых кошмарных мест, которые не дадут тебе заснуть ночью», опубликованный одним из популярных развлекательных веб-сайтов 9gag.com. Румынский лес вызвал большой интерес пользователей во всем мире, и ему поставили «лайк» более 20 тысяч пользователей веб-сайта.

В список вошли также сожженный нацистами французский город Орадур-сюр-Глан, ирландский замок Лип, где в Средневековье пытали невинных узников, город Ятинга в Индии, где ежегодно в сентябре-октябре кончают жизнь самоубийством сотни птиц. В перечень включены также заброшенный «Диснейленд» в Китае, недостроенное метро в Цинциннати (США) и «Ворота в ад» в Туркменистане, где уже 40 лет непрерывно горит газовый кратер, привлекающий своим теплом тысячи пауков из окрестностей.

Лес Хойя-Бачу включен в многочисленные аналогичные рейтинги, привлекая любителей паранормальных явлений. Так, британская корпорация «Би-би-си» внесла его в свой список, утверждая, что заходящие в чащу путники обычно не возвращаются, а вернувшиеся повествуют о столь ужасных вещах, что в жилах стынет кровь. Также лес считается одним из мест, где любят появляться инопланетяне — десятки местных жителей утверждали на протяжении последних лет, что собственными глазами видели пролетающие над зоной районом НЛО.

Комментарии
1
Валерий Кузьмин
А Спиртовой Автомат КВ-2 самый продвинутый в рейтинге самогонного оборудования.
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