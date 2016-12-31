На зимние праздники упрощен режим пересечения административной границы с Приднестровьем

Представители Кишинева, Тирасполя и России в ОКК подвели итоги уходящего года и выразили надежду, что 2017-ый станет продуктивнее.

Как отметил глава молдавской делегации в ОКК, упрощенный режим пересечения административной границы с приднестровским регионо будет действовать 31 декабря и 1 января, а потом 7 и 8 января.

«Мы достигли договоренности, надеемся, что она будет соблюдаться. Контроль станет менее строгим, машины будут двигаться быстрее, без лишних остановок, придирок и штрафов», — сказал глава делегации Кишинева в ОКК Ион Солоненко.

Представители Кишинева и Тирасполя надеются, что в 2017-ом ОКК будет работать продуктивнее.

Сопредседатели комиссии от Кишинева, Тирасполя и России вручили подарки военнослужащим миротворческого контингента.