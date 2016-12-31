Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Путин подписал закон, касающийся военной службы в России
Трамп сделал заявление после подписания Обамой нового указа
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Запись "черного ящика" подтвердила версию крушения Ту-154
Эксперты: как распознать настоящую красную икру
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
В России запретят выписывать детей из квартир
А Россия всех сильней! Как наш спорт рвал соперников в 2016 году
Адвокат Легкова опроверг информацию об отклонении апелляции
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
Как выжить в офисе в следующем году: готовимся
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
26Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
10Общероссийская елка в Кремле
9Cкончалась Кэрри Фишер
15:01 (мск), источник: Publika.md

На зимние праздники упрощен режим пересечения административной границы с Приднестровьем

На зимние праздники упрощен режим пересечения административной границы с приднестровским регионом. Об этом сообщили в Объединенной контрольной комиссии.

Источник: Publika.md

Представители Кишинева, Тирасполя и России в ОКК подвели итоги уходящего года и выразили надежду, что 2017-ый станет продуктивнее.

Как отметил глава молдавской делегации в ОКК, упрощенный режим пересечения административной границы с приднестровским регионо будет действовать 31 декабря и 1 января, а потом 7 и 8 января.

«Мы достигли договоренности, надеемся, что она будет соблюдаться. Контроль станет менее строгим, машины будут двигаться быстрее, без лишних остановок, придирок и штрафов», — сказал глава делегации Кишинева в ОКК Ион Солоненко.

Представители Кишинева и Тирасполя надеются, что в 2017-ом ОКК будет работать продуктивнее.

Сопредседатели комиссии от Кишинева, Тирасполя и России вручили подарки военнослужащим миротворческого контингента.

Приднестровская администрация разместила в Зоне безопасности восемь контрольно-пропускных пунктов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
МИД назвал решения Белого дома попыткой отомстить Трампу
Повар Генконсульства в Сан-Франциско попал под санкции США
В Москве неизвестные напали на Расула Мирзаева
Скончался первый менеджер The Beatles
Наталья Поклонская прочитала новогоднее стихотворение
Итоги-2016. Потери года
Лес в Румынии возглавил рейтинг самых страшных мест в мире
Спорт
А Россия всех сильней! Как наш спорт рвал соперников в 2016 году В 2016 году российские атлеты одержали немало ярких побед. Вспоминаем триумфы наших спортсменов
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Без Шурика и бани: 30 альтернативных фильмов для новогодней ночи Шурик, джентльмены и прочие чародеи берут передышку. Настало время смотреть современную классику кино и встречать Новый год с новыми героями и не заученными наизусть сюжетами
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Петербуржцам начали приходить двойные квитанции за ЖКУ
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка Предновогодняя социальная реклама одного из банков, осуждающая одиноких матерей, которые не уделяют внимания ребенку, вызвала возмущение у части общественности и побудила снять «социальную рекламу здорового человека».
Попмеханика
Иная жизнь: самая сложная и странная пищевая цепь на Земле
Почему технологии не могут изменить систему образования?
Самые красивые автомобили: DeSoto
Как тостер помогает объяснить происхождение жизни на Земле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь