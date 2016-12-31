Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
Самый высокооплачиваемый чиновник Минобороны уйдет в отставку
Польша отправила России ноту, связанную с заявлением Путина
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Звездные свадьбы 2016 года: фотоКто из известных актеров и спортсменов женился или вышел замуж в уходящем году?
Найдены новые очевидцы катастрофы Ту-154: что они говорят
Допрошен человек, снявший взлет Ту-154
Новогодний корпоратив закончился стрельбой (видео)
Селфи в России: туристки замерзли, делая фото
А Россия всех сильней! Как наш спорт рвал соперников в 2016 году
Адвокат Легкова опроверг информацию об отклонении апелляции
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
Как выжить в офисе в следующем году: готовимся
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
26Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
14События недели в фотографиях
10«В чем сила, брат?»
12Умер Джордж Майкл
16:13 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Улицы Волгограда зажглись праздничными огнями

Улицы Волгограда зажглись праздничными огнями.

Улицы и площади Волгограда празднично украшены различными иллюминационными композициями, создающими новогоднее настроение. Об этом ВДТВ рассказали в мэрии.

На площади Павших борцов зажглась огнями 20-метровая новогодняя ель, рядом с ней расположились торговые ярмарочные теремки и детские карусели. Особенным спросом пользуются места для новогодних фотографий: шестиметровый светодиодный шар, композиция «Новогодние подарки» и другие светящиеся светодиодные элементы.

С середины декабря в каждом районе города на основных праздничных площадках зажглись новогодние елки. Ледовые катки залиты у торговых центров, на территории городских стадионов, а также во дворах многоквартирных жилых домов. В преддверии новогодних праздников, включилась иллюминация на улицах Волгограда: светодиодные шары, панно с новогодним поздравлением в затрибунной части площади Павших борцов, светодиодные гирлянды «Тающие сосульки», снеговики, Дед Морозы и Снегурочка. На главных городских улицах, в парках и скверах, световых опорах засверкали новогодние консоли и перетяжки. На Комсомольском путепроводе по обеим сторонам расположились 24 светящиеся конструкции «Волна». Улицы Волгограда украшают более 200 разноформатных плакатов с новогодними поздравлениями.

Во всех районах с оформлением помогли частные предприниматели, члены ТОСов, управляющие компании и коммерческие организации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Камчатка и Чукотка встретили новый 2017 год
В Москве неизвестные напали на Расула Мирзаева
МИД назвал решения Белого дома попыткой отомстить Трампу
Наталья Поклонская прочитала новогоднее стихотворение
Итоги-2016. Потери года
Лес в Румынии возглавил рейтинг самых страшных мест в мире
Спорт
А Россия всех сильней! Как наш спорт рвал соперников в 2016 году В 2016 году российские атлеты одержали немало ярких побед. Вспоминаем триумфы наших спортсменов
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Без Шурика и бани: 30 альтернативных фильмов для новогодней ночи Шурик, джентльмены и прочие чародеи берут передышку. Настало время смотреть современную классику кино и встречать Новый год с новыми героями и не заученными наизусть сюжетами
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка Предновогодняя социальная реклама одного из банков, осуждающая одиноких матерей, которые не уделяют внимания ребенку, вызвала возмущение у части общественности и побудила снять «социальную рекламу здорового человека».
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь