Улицы Волгограда зажглись праздничными огнями.

Улицы и площади Волгограда празднично украшены различными иллюминационными композициями, создающими новогоднее настроение. Об этом ВДТВ рассказали в мэрии.

На площади Павших борцов зажглась огнями 20-метровая новогодняя ель, рядом с ней расположились торговые ярмарочные теремки и детские карусели. Особенным спросом пользуются места для новогодних фотографий: шестиметровый светодиодный шар, композиция «Новогодние подарки» и другие светящиеся светодиодные элементы.

С середины декабря в каждом районе города на основных праздничных площадках зажглись новогодние елки. Ледовые катки залиты у торговых центров, на территории городских стадионов, а также во дворах многоквартирных жилых домов. В преддверии новогодних праздников, включилась иллюминация на улицах Волгограда: светодиодные шары, панно с новогодним поздравлением в затрибунной части площади Павших борцов, светодиодные гирлянды «Тающие сосульки», снеговики, Дед Морозы и Снегурочка. На главных городских улицах, в парках и скверах, световых опорах засверкали новогодние консоли и перетяжки. На Комсомольском путепроводе по обеим сторонам расположились 24 светящиеся конструкции «Волна». Улицы Волгограда украшают более 200 разноформатных плакатов с новогодними поздравлениями.

Во всех районах с оформлением помогли частные предприниматели, члены ТОСов, управляющие компании и коммерческие организации.