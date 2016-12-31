Свыше 70 улиц с казахстанскими названиями насчитали в мире

Перечень стран, в населенных пунктах которых имеются «казахстанские» улицы, таков: Венгрия, Германия, Египет, Индия, Иордания, Кыргызстан, Польша, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Турция.

В городах и весях «северного соседа» таких улиц 44.

В Узбекистане есть улицы имени Абая, Жамбыла, Мухтара Ауэзова, Панфилова, в Турции — четыре проспекта Назарбаева, в Иордании — одна улица Назарбаева. В Анкаре пролегает улица Казахстан.



Одна из улиц в Туркменистане носит имя Абая, еще одна — Мади Бегенова. Как оказалось, за рубежом улицы именуют и в честь казахстанских городов. Так, в Таджикистане есть улица Шымкент, а венгры с удовольствием гуляют по улице Астана.