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13:14 (мск), источник: 365info.kz

Свыше 70 улиц с казахстанскими названиями насчитали в мире

За пределами Казахстана насчитывается 72 улицы, названия которых так или иначе связаны с нашей страной. Об этом сообщает tengrinews.kz со ссылкой на МИД РК.

Источник: 365info.kz

Перечень стран, в населенных пунктах которых имеются «казахстанские» улицы, таков: Венгрия, Германия, Египет, Индия, Иордания, Кыргызстан, Польша, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Турция.

В городах и весях «северного соседа» таких улиц 44.

В Узбекистане есть улицы имени Абая, Жамбыла, Мухтара Ауэзова, Панфилова, в Турции — четыре проспекта Назарбаева, в Иордании — одна улица Назарбаева. В Анкаре пролегает улица Казахстан.

Одна из улиц в Туркменистане носит имя Абая, еще одна — Мади Бегенова. Как оказалось, за рубежом улицы именуют и в честь казахстанских городов. Так, в Таджикистане есть улица Шымкент, а венгры с удовольствием гуляют по улице Астана.

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