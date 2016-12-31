В Воронеже четыре улицы назовут в честь погибших в Чечне милиционеров

С инициативой выступило руководство ведомства. С предложением присвоить вновь образуемым улицам имена Героев России, погибших при исполнении служебного долга, полицейские обратились к главе Воронежа Александру Гусеву. На заседании общественной комиссии по культурному наследию было принято положительное решение.

— Соответствующее постановление готовится в управлении культуры городской администрации. В 2017 году 4 улицы в микрорайоне Шилово будут названы в честь погибших сотрудников органов внутренних дел, которые отдали жизнь, защищая нашу Родину. Это — Олег Ключников, Виктор Буданцев, Вячеслав Шибилкин и Сергей Аникин, — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.