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16:08 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже четыре улицы назовут в честь погибших в Чечне милиционеров

В воронежском микрорайоне Шилово четыре новые улицы получат названия в честь милиционеров, погибших в Чечне. Это произойдет уже в следующем году, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

С инициативой выступило руководство ведомства. С предложением присвоить вновь образуемым улицам имена Героев России, погибших при исполнении служебного долга, полицейские обратились к главе Воронежа Александру Гусеву. На заседании общественной комиссии по культурному наследию было принято положительное решение.

— Соответствующее постановление готовится в управлении культуры городской администрации. В 2017 году 4 улицы в микрорайоне Шилово будут названы в честь погибших сотрудников органов внутренних дел, которые отдали жизнь, защищая нашу Родину. Это — Олег Ключников, Виктор Буданцев, Вячеслав Шибилкин и Сергей Аникин, — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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