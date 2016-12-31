Рейтинг лучших спортсменов составили в Волгоградской области.

Рейтинг лучших спортсменов составил региональный комитет физической культуры и спорта. Об этом ВДТВ рассказали профильном комитете.

Первое место в рейтинге заняла волгоградка, которая играет в составе женской сборной России по гандболу, Анна Седойкина. Она вместе с командой добыла «золото» на олимпиаде в Рио. Вторую позицию занимает ватерполистка «Спартака» Анна Гринева. Третья строчка у чемпиона Европы в каноэ-одиночке на двухсотметровке гребца Андрея Крайтора. Далее список пополнила вице-чемпионка Европы-2016 байдарочница Анастасия Невская. Пятерку завершила медалистка Евро-2016 каноистка Ирина Андреева.