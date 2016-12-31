Рейтинг лучших спортсменов составили в Волгоградской области
Рейтинг лучших спортсменов составили в Волгоградской области.
Рейтинг лучших спортсменов составили в Волгоградской области.
Рейтинг лучших спортсменов составил региональный комитет физической культуры и спорта. Об этом ВДТВ рассказали профильном комитете.
Первое место в рейтинге заняла волгоградка, которая играет в составе женской сборной России по гандболу, Анна Седойкина. Она вместе с командой добыла «золото» на олимпиаде в Рио. Вторую позицию занимает ватерполистка «Спартака» Анна Гринева. Третья строчка у чемпиона Европы в
На шестой позиции — спортсменка, специализирующаяся в гребле на байдарке, волгоградка Светлана Черниговская. На седьмой строчке команда гандбольного «Динамо» — Дарья Беликова, Валентина Вернигорова, Юлия Голикова, Юлия Маркова, Антонина Скоробогатченко, Виктория Смоленцева, Анастасия Суслова, Ярослава Фролова, Мария Дувакина, Анастасия Титовская. На восьмой строчке — 17-летний Сергей Кирсанов. Он выиграл бронзовую медаль в споре юниоров на главном планетарном форуме-2016 в канадском Бёрнаби. Девятое место отдано