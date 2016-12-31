Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
"Гадость страшная": иностранцев удивило любимое блюдо россиян
Эксперт объяснил резкое решение Обамы в отношении России
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Найдены новые очевидцы катастрофы Ту-154: что они говорят
Допрошен человек, снявший взлет Ту-154
Селфи итальянок в России: четыре туристки замерзли, делая фото
Командир, мы падаем: расшифрован самописец Ту-154
Спорт в новогодние праздники: что смотреть по телевизору
Трехкратный чемпион мира Кулижников пропустит ЧЕ
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
26Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
14События недели в фотографиях
10«В чем сила, брат?»
12Умер Джордж Майкл
16:07 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Рейтинг лучших спортсменов составили в Волгоградской области

Рейтинг лучших спортсменов составили в Волгоградской области.

Рейтинг лучших спортсменов составил региональный комитет физической культуры и спорта. Об этом ВДТВ рассказали профильном комитете.

Первое место в рейтинге заняла волгоградка, которая играет в составе женской сборной России по гандболу, Анна Седойкина. Она вместе с командой добыла «золото» на олимпиаде в Рио. Вторую позицию занимает ватерполистка «Спартака» Анна Гринева. Третья строчка у чемпиона Европы в каноэ-одиночке на двухсотметровке гребца Андрея Крайтора. Далее список пополнила вице-чемпионка Европы-2016 байдарочница Анастасия Невская. Пятерку завершила медалистка Евро-2016 каноистка Ирина Андреева.

На шестой позиции — спортсменка, специализирующаяся в гребле на байдарке, волгоградка Светлана Черниговская. На седьмой строчке команда гандбольного «Динамо» — Дарья Беликова, Валентина Вернигорова, Юлия Голикова, Юлия Маркова, Антонина Скоробогатченко, Виктория Смоленцева, Анастасия Суслова, Ярослава Фролова, Мария Дувакина, Анастасия Титовская. На восьмой строчке — 17-летний Сергей Кирсанов. Он выиграл бронзовую медаль в споре юниоров на главном планетарном форуме-2016 в канадском Бёрнаби. Девятое место отдано пловцу-марафонцу на открытой воде Ярославу Потапову. Десятую позицию в категории лучших по олимпийским видам спорта разделили две бронзовые медалистки молодежных первенств Старого Света — каноистка Олеся Никифорова и дзюдоистка Диана Джигарос, вошедшая в тройку сильнейших на турнире в Израиле.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Камчатка и Чукотка встретили новый 2017 год
В Москве неизвестные напали на Расула Мирзаева
МИД назвал решения Белого дома попыткой отомстить Трампу
Наталья Поклонская прочитала новогоднее стихотворение
Итоги-2016. Потери года
Лес в Румынии возглавил рейтинг самых страшных мест в мире
Спорт
А Россия всех сильней! Как наш спорт рвал соперников в 2016 году В 2016 году российские атлеты одержали немало ярких побед. Вспоминаем триумфы наших спортсменов
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Без Шурика и бани: 30 альтернативных фильмов для новогодней ночи Шурик, джентльмены и прочие чародеи берут передышку. Настало время смотреть современную классику кино и встречать Новый год с новыми героями и не заученными наизусть сюжетами
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка Предновогодняя социальная реклама одного из банков, осуждающая одиноких матерей, которые не уделяют внимания ребенку, вызвала возмущение у части общественности и побудила снять «социальную рекламу здорового человека».
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь