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14:20 (мск), источник: Газета.Ру

Поклонская поздравила россиян и прочитала новогоднее стихотворение

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поздравила россиян с Новым годом и прочитала новогоднее стихотворение.

Источник: РИА "Новости"

Видеозапись со стихотворением опубликована на YouTube-канале депутата.

Также Поклонская призвала «сделать все для примирения и укрепления общества».

«Наступающий 2017-й — год столетия непростых событий, которые пережил наш народ. Нам нельзя допустить переноса злобы и обид прошлого в настоящее, нужно сделать все для примирения и укрепления общества», — говорится в сообщении депутата в фейсбуке.

Поклонская предложила пожелать сил и здоровья российскому президенту Владимиру Путину.

«Давайте в эту новогоднюю ночь под бой кремлевских курантов, после выступления президента Владимира Путина пожелаем ему и всем нам Божьей помощи, сил и здоровья, благополучия и процветания великой и единственной Родины — России. Пусть в новом году каждый будет счастливым, здоровым и успешным в благородных делах», — сказала российский депутат.

Ранее Путин поздравил с Новым годом мировых лидеров.

Комментарии
3
Владимир Карташов
Чтит Наталька закон божий пуще кодексов России...Святая прокурорша-мученица ! Дай ей промыслы господни и в словах ее, и делах ее незабвенно..Аминь..А уж ми, твари земные,овцы пустынные и так знаемы,что нет бога на земле свыше Путина,как и на небе нет свыше отеца всевышнего.Аминь..
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Юрий Жданов
Наташа уходите из Думы и вступайте в союз писателей. С Новым Годом !
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Sergey
Давно уже не смотрю предновогодние выступления пЕрзидента. А уж на его любимых шавок, так вообще наплевать и забыть. ))
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