Поклонская поздравила россиян и прочитала новогоднее стихотворение

«Наступающий 2017-й — год столетия непростых событий, которые пережил наш народ. Нам нельзя допустить переноса злобы и обид прошлого в настоящее, нужно сделать все для примирения и укрепления общества», — говорится в сообщении депутата в фейсбуке.

Поклонская предложила пожелать сил и здоровья российскому президенту Владимиру Путину.

«Давайте в эту новогоднюю ночь под бой кремлевских курантов, после выступления президента Владимира Путина пожелаем ему и всем нам Божьей помощи, сил и здоровья, благополучия и процветания великой и единственной Родины — России. Пусть в новом году каждый будет счастливым, здоровым и успешным в благородных делах», — сказала российский депутат.

Ранее Путин поздравил с Новым годом мировых лидеров.