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15:03 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Горячая линия Кубанского минздрава работает в круглосуточном режиме

В новогодние праздники телефонные обращения жителей Краснодара принимает колл-центр.

Источник: Агентство «Москва»

В новогодние праздники горячая линия Кубанского минздрава продолжит работу в круглосуточном режиме.

В эти дни квалифицированный врач даст совет, как снять симптомы недомогания, какие меры предпринять и какие лекарства выпить, чтобы состояние стабилизировалось. После чего, конечно, стоит сходить к участковому врачу.

Телефонные обращения жителей принимает колл-центр по телефону 8−800−2000−36−6. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте минздрава.

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