Горячая линия Кубанского минздрава работает в круглосуточном режиме

В новогодние праздники горячая линия Кубанского минздрава продолжит работу в круглосуточном режиме.

В эти дни квалифицированный врач даст совет, как снять симптомы недомогания, какие меры предпринять и какие лекарства выпить, чтобы состояние стабилизировалось. После чего, конечно, стоит сходить к участковому врачу.