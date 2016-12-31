Горячая линия Кубанского минздрава работает в круглосуточном режиме
В новогодние праздники телефонные обращения жителей Краснодара принимает
В новогодние праздники телефонные обращения жителей Краснодара принимает
В новогодние праздники горячая линия Кубанского минздрава продолжит работу в круглосуточном режиме.
В эти дни квалифицированный врач даст совет, как снять симптомы недомогания, какие меры предпринять и какие лекарства выпить, чтобы состояние стабилизировалось. После чего, конечно, стоит сходить к участковому врачу.
Телефонные обращения жителей принимает