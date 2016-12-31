Ученые назвали рецепт счастливой жизни в Новом году
Следование всего трем правилам может изменить жизнь человека в новом году в лучшую сторону. К таким выводам пришли психологи, пишет tsargrad.tv.
Следование всего трем правилам может изменить жизнь человека в новом году в лучшую сторону. К таким выводам пришли психологи, пишет tsargrad.tv.
Ученые рассказали, что нужно делать, чтобы стать счастливее.
В третьих, все задуманные перемены нужно начать делать прямо сейчас. Если вы решили уйти с работы — скажите начальнику сразу, если решили расстаться с уже нелюбимым человеком — не тяните, если надумали переехать — действуйте, говорят психологи. Они уверены, что быстрая реализация задуманного поможет двигаться дальше, при этом миновав депрессию и другие расстройства.