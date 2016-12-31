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14:41 (мск), источник: Publika.md

Ученые назвали рецепт счастливой жизни в Новом году

Следование всего трем правилам может изменить жизнь человека в новом году в лучшую сторону. К таким выводам пришли психологи, пишет tsargrad.tv.

Источник: Publika.md

Ученые рассказали, что нужно делать, чтобы стать счастливее. Во-первых, каждому человеку следует осознать совершенные ошибки. Психологи отмечают, что в этом пункте нужно не погрузиться в самобичевание, а осознать, что именно было не так, и подумать, как это можно исправить. Для простоты исследователи рекомендуют записать на бумаге все ошибки или неудачи, чтобы видеть фронт работы.

Во-вторых, нужно заняться саморазвитием. Ученые расшифровывают этот пункт так: нужно встать из-за компьютера и больше времени проводить на улице. Однообразие убивает ощущение счастье, отмечают эксперты, поэтому нужно привнести в повседневность что-то новое. Кто-то может заняться изучением нового языка, кто-то — рисованием, а кто-то — моделированием самолетов или хоккеем. Главное — найти то, что оторвет человека от постоянного просиживания времени в смартфоне, планшете или лэптопе.

В третьих, все задуманные перемены нужно начать делать прямо сейчас. Если вы решили уйти с работы — скажите начальнику сразу, если решили расстаться с уже нелюбимым человеком — не тяните, если надумали переехать — действуйте, говорят психологи. Они уверены, что быстрая реализация задуманного поможет двигаться дальше, при этом миновав депрессию и другие расстройства.

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