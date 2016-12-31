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15:00 (мск), источник: PROUFU.ru

Уфимские автолюбители сделали «елку», а звездой на ней стали экипажи ДПС

Вчера, 30 декабря, автомобилисты Уфы в преддверии новогодних праздников выстроили из машин огромную «елку».

Сама идея появилась два дня назад, когда Азат увидел в соцсетях, как многие города России приняли участие в флешмобе и построили елки в своих городах. Тогда было принято решение организовать подобное в Уфе.

«Быть одним из организаторов не так легко, но оно того стоило. Все участники удивились, когда приехало 3 экипажа ДПС, думали сейчас всех разгонят, а они стали звездой у ёлки. А позже к звезде присоединилась и карета скорой помощи», — делится впечатлениями Азат Валиев.

По его словам, всего было 215 машин и не менее 400 людей. Также пришедшие составляли слово «Уфа». Название столицы состояло из людей с фонариками и телефонами. Стоит отметить, что уфимцам удалось побить Хабаровский рекорд, где участвовало 97 машин.

Напомним, подобные акции, по созданию фигур из машин проходили в разных городах России. Все они были посвящены любимому празднику многих — Новому Году. Так, в Магнитогорске, Ижевске, Астрахани из десятка автомобилей строили снеговиков, снежинки и деревья.

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