Уфимские автолюбители сделали «елку», а звездой на ней стали экипажи ДПС

Сама идея появилась два дня назад, когда Азат увидел в соцсетях, как многие города России приняли участие в флешмобе и построили елки в своих городах. Тогда было принято решение организовать подобное в Уфе.

«Быть одним из организаторов не так легко, но оно того стоило. Все участники удивились, когда приехало 3 экипажа ДПС, думали сейчас всех разгонят, а они стали звездой у ёлки. А позже к звезде присоединилась и карета скорой помощи», — делится впечатлениями Азат Валиев.