Уфимские автолюбители сделали «елку», а звездой на ней стали экипажи ДПС
Вчера, 30 декабря, автомобилисты Уфы в преддверии новогодних праздников выстроили из машин огромную «елку».
Вчера, 30 декабря, автомобилисты Уфы в преддверии новогодних праздников выстроили из машин огромную «елку».
Сама идея появилась два дня назад, когда Азат увидел в соцсетях, как многие города России приняли участие в флешмобе и построили елки в своих городах. Тогда было принято решение организовать подобное в Уфе.
«Быть одним из организаторов не так легко, но оно того стоило. Все участники удивились, когда приехало 3 экипажа ДПС, думали сейчас всех разгонят, а они стали звездой у ёлки. А позже к звезде присоединилась и карета скорой помощи», — делится впечатлениями Азат Валиев.
По его словам, всего было 215 машин и не менее 400 людей. Также пришедшие составляли слово «Уфа». Название столицы состояло из людей с фонариками и телефонами. Стоит отметить, что уфимцам удалось побить Хабаровский рекорд, где участвовало 97 машин.
Напомним, подобные акции, по созданию фигур из машин проходили в разных городах России. Все они были посвящены любимому празднику многих — Новому Году. Так, в Магнитогорске, Ижевске, Астрахани из десятка автомобилей строили снеговиков, снежинки и деревья.