2016 год стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сделал вывод, что уходящий год для Петербурга был самым дождливым за всю историю метеонаблюдений, сообщает «Фонтанка».

«Теперь 2016 год стал самым дождливым в Санкт-Петербурге с начала регулярных инструментальных наблюдений (1881 г.)», — написал Колесов на своей странице в Facebook.

В этот рекорд не вошли данные за 31 декабря. Прошедшие вчера дожди уже позволили превысить прошлый экстремум — 2012 года.