2016 год стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений
Этот вывод сделал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Этот вывод сделал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сделал вывод, что уходящий год для Петербурга был самым дождливым за всю историю метеонаблюдений, сообщает «Фонтанка».
«Теперь 2016 год стал самым дождливым в
В этот рекорд не вошли данные за 31 декабря. Прошедшие вчера дожди уже позволили превысить прошлый экстремум — 2012 года.