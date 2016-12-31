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14:51 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

2016 год стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений

Этот вывод сделал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Источник: РИА "Новости"

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сделал вывод, что уходящий год для Петербурга был самым дождливым за всю историю метеонаблюдений, сообщает «Фонтанка».

«Теперь 2016 год стал самым дождливым в Санкт-Петербурге с начала регулярных инструментальных наблюдений (1881 г.)», — написал Колесов на своей странице в Facebook.

В этот рекорд не вошли данные за 31 декабря. Прошедшие вчера дожди уже позволили превысить прошлый экстремум — 2012 года.

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