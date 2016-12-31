Камчатка и Чукотка встретили новый 2017 год

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В полночь по местному времени бокалы подняли и инспекторы Кроноцкого заповедника, которые отмечают этот праздник на отдаленных кордонах этого резервата в Камчатском крае и, которые в ближайшие месяцы будут держать связь с внешним миром только по радиосвязи и интернету.

Сегодня на кордонах, расположенных на территории Кроноцкого заповедника, Новый год встретили два десятка инспекторов и членов их семей. Так, например, Владимир Аксенов и его коллега Ярослав Маношкин отметили наступление 2017 года в уникальной и не имеющей аналогов в мире роще пихты грациозной. Они на время нарядили одно из деревьев старинными елочными игрушками, которые сразу после празднования снимут и уберут до следующего года Мария Воронцова пресс-секретарь Кроноцкого заповедника

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А инспекторы на кордоне Кроноки встретили Новый год на берегу бухты Ольга. Компанию им составили сразу три лисы-огневки Ярик, Яна и Яркая, которые поселились рядом с инспекторским домиком. К счастью, животные в этом году не посягнули на припасы инспекторов, как это было в преддверии 2016 года на кордоне Узон, когда весь, припасенный к новогоднему столу провиант украл соболь, пробравшийся в инспекторский домик, рассказала Мария Воронцова. Вместе с коллегами бокалы подняли и инспекторы природного парка «Берингия» на Чукотке, а также пограничники, несущие боевое дежурство острове Ратманова, который является крайней точкой России на ее восточном рубеже. Оттуда до острова Большой Диамид всего, который является территорией США, всего 4 км 120 метров. К жителям Чукотки со словами поздравления обратился губернатор округа Роман Копин.

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