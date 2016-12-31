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15:10 (мск), источник: ТАСС

Камчатка и Чукотка встретили новый 2017 год

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 января. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Камчатка и Чукотка первыми в России встретили новый 2017 год.

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В полночь по местному времени бокалы подняли и инспекторы Кроноцкого заповедника, которые отмечают этот праздник на отдаленных кордонах этого резервата в Камчатском крае и, которые в ближайшие месяцы будут держать связь с внешним миром только по радиосвязи и интернету.

Сегодня на кордонах, расположенных на территории Кроноцкого заповедника, Новый год встретили два десятка инспекторов и членов их семей. Так, например, Владимир Аксенов и его коллега Ярослав Маношкин отметили наступление 2017 года в уникальной и не имеющей аналогов в мире роще пихты грациозной. Они на время нарядили одно из деревьев старинными елочными игрушками, которые сразу после празднования снимут и уберут до следующего года
Мария Воронцовапресс-секретарь Кроноцкого заповедника
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А инспекторы на кордоне Кроноки встретили Новый год на берегу бухты Ольга. Компанию им составили сразу три лисы-огневки Ярик, Яна и Яркая, которые поселились рядом с инспекторским домиком. К счастью, животные в этом году не посягнули на припасы инспекторов, как это было в преддверии 2016 года на кордоне Узон, когда весь, припасенный к новогоднему столу провиант украл соболь, пробравшийся в инспекторский домик, рассказала Мария Воронцова.

Вместе с коллегами бокалы подняли и инспекторы природного парка «Берингия» на Чукотке, а также пограничники, несущие боевое дежурство острове Ратманова, который является крайней точкой России на ее восточном рубеже. Оттуда до острова Большой Диамид всего, который является территорией США, всего 4 км 120 метров.

К жителям Чукотки со словами поздравления обратился губернатор округа Роман Копин.

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«2016 год для Чукотки был непростым, но мы прошли все “проверку на прочность” — сохранили всё то, чего достигли ранее, внедрили новые важные проекты, подготовили почву для будущих инициатив. Сегодня перед регионом открыты широкие перспективы. И я убеждён, что каждый из нас чувствует это», — сказал глава региона. «Каким будет новый, 2017 год, — во многом зависит от нас. Так пусть он принесёт удачу, подарит всем хорошее настроение, будет щедрым на яркие идеи и воплотит в жизнь все самые заветные мечты!», — отметил он.

Камчатка и Чукотка встретили Новый год, когда в Москве было еще 15:00. Пройдя через все регионы и часовые пояса, праздник через десять часов наступит на западе России — в Калининградской области, когда в столице будет уже час ночи нового года.

Комментарии
9
Юрий Жданов
Наконец то високосный заканчивается, надеюсь 2017 будет приветливей, добрей,веселей, денежней, здоровей и лучший во всех случаях нам и нашей стране. С Новым 2017 Годом. Быть Добру !
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vadik vudik
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vadik vudik
ggggg
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