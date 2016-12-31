Камчатка и Чукотка встретили новый 2017 год

В полночь по местному времени бокалы подняли и инспекторы Кроноцкого заповедника, которые отмечают этот праздник на отдаленных кордонах этого резервата в Камчатском крае и, которые в ближайшие месяцы будут держать связь с внешним миром только по радиосвязи и интернету.
Сегодня на кордонах, расположенных на территории Кроноцкого заповедника, Новый год встретили два десятка инспекторов и членов их семей. Так, например, Владимир Аксенов и его коллега Ярослав Маношкин отметили наступление 2017 года в уникальной и не имеющей аналогов в мире роще пихты грациозной. Они на время нарядили одно из деревьев старинными елочными игрушками, которые сразу после празднования снимут и уберут до следующего года
А инспекторы на кордоне Кроноки встретили Новый год на берегу бухты Ольга. Компанию им составили сразу три
Вместе с коллегами бокалы подняли и инспекторы природного парка «Берингия» на Чукотке, а также пограничники, несущие боевое дежурство острове Ратманова, который является крайней точкой России на ее восточном рубеже. Оттуда до острова Большой Диамид всего, который является территорией США, всего 4 км 120 метров.
К жителям Чукотки со словами поздравления обратился губернатор округа Роман Копин.
«2016 год для Чукотки был непростым, но мы прошли все “проверку на прочность” — сохранили всё то, чего достигли ранее, внедрили новые важные проекты, подготовили почву для будущих инициатив. Сегодня перед регионом открыты широкие перспективы. И я убеждён, что каждый из нас чувствует это», — сказал глава региона. «Каким будет новый, 2017 год, — во многом зависит от нас. Так пусть он принесёт удачу, подарит всем хорошее настроение, будет щедрым на яркие идеи и воплотит в жизнь все самые заветные мечты!», — отметил он.
Камчатка и Чукотка встретили Новый год, когда в Москве было еще 15:00. Пройдя через все регионы и часовые пояса, праздник через десять часов наступит на западе России — в Калининградской области, когда в столице будет уже час ночи нового года.