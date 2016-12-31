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16:22 (мск), источник: Nur.kz

В январе в Казахстане ожидаются три волны похолодания

Прогнозируют обильные снегопады и гололедицу.

Источник: Nur.kz

По прогнозу синоптиков, большую часть месяца частое прохождение Атлантических циклонов обусловит снегопады с усилением ветра до 15−20 м/с и метелью, в южных регионах с осадками, туманами и гололедными явлениями, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Согласно прогнозу, средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы — в Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областях, выше нормы на 1 градус — на остальной территории.

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Месячное количество осадков предполагается около нормы в Кызылординской, на большей части Южно-Казахстанской и Жамбылской областях; больше нормы — на остальной территории.

Тем не менее, в течение месяца ожидается три волны похолодания, которые придут на рождественские праздники, на крещение (17—23 января) и в конце месяца.

Согласно долгосрочному прогнозу существенное понижение температуры воздуха следует ожидать в период 17—23 января и в конце месяца, когда температура воздуха понизится:

В северной половине ночью до 30…35 мороза, днем до 20…25 мороза;.

В южной половине ночью до 20…25 мороза, днем до 15…20 мороза;.

Примечание: Консультативный прогноз может претерпеть значительной корректировки по мере изменения синоптической ситуации.

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