В январе в Казахстане ожидаются три волны похолодания
Прогнозируют обильные снегопады и гололедицу.
Прогнозируют обильные снегопады и гололедицу.
По прогнозу синоптиков, большую часть месяца частое прохождение Атлантических циклонов обусловит снегопады с усилением ветра до 15−20 м/с и метелью, в южных регионах с осадками, туманами и гололедными явлениями, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Согласно прогнозу, средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы — в Кызылординской,
Месячное количество осадков предполагается около нормы в Кызылординской, на большей части
Тем не менее, в течение месяца ожидается три волны похолодания, которые придут на рождественские праздники, на крещение (
Согласно долгосрочному прогнозу существенное понижение температуры воздуха следует ожидать в период
В северной половине ночью до 30…35 мороза, днем до 20…25 мороза;.
В южной половине ночью до 20…25 мороза, днем до 15…20 мороза;.
Примечание: Консультативный прогноз может претерпеть значительной корректировки по мере изменения синоптической ситуации.