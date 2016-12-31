Грандиозную праздничную программу готовят в Астане в новогоднюю ночь

С 21:00 до 03:00 часов в ледовом городке у ТРЦ «Хан Шатыр», а также на городской площади для всех желающих встретить 2017 год в веселой атмосфере подготовлена шоу-программа и концерт с участием звезд казахстанской эстрады.

В новогоднюю ночь в столице на открытых площадках выступят Айкын Толепберген, Али Окапов, Маржан Арапбаева, братья Жугунусовы, группа «Орда», группа «Дабыл» и многие другие любимые артисты казахстанцев.

«Несомненно, новогодняя ночь возле главной елки страны и на городской площади, где в этом году также установлен ледовый городок и горки, впечатлит посетителей. Помимо хорошего настроения, новогодняя ночь подарит гостям уличных мероприятий возможность загадать желание в полночь под грандиозным фейерверком», — говорится в сообщении.

В честь наступления 2017 года салют будет запущен в трех районах столицы — возле «Хан Шатыра», с набережной реки Есиль, а также в сквере на пересечении проспекта Абылай-хана и улицы Пушкина.