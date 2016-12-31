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16:27 (мск), источник: Tengrinews

Грандиозную праздничную программу готовят в Астане в новогоднюю ночь

С 21:00 до 03:00 часов для всех желающих встретить 2017 год в веселой атмосфере подготовлена шоу-программа и концерт.

Источник: Tengrinews

Грандиозная праздничная программа ожидает жителей и гостей столицы в новогоднюю ночь, сообщает телеканал «24 Хабар».

С 21:00 до 03:00 часов в ледовом городке у ТРЦ «Хан Шатыр», а также на городской площади для всех желающих встретить 2017 год в веселой атмосфере подготовлена шоу-программа и концерт с участием звезд казахстанской эстрады.

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В новогоднюю ночь в столице на открытых площадках выступят Айкын Толепберген, Али Окапов, Маржан Арапбаева, братья Жугунусовы, группа «Орда», группа «Дабыл» и многие другие любимые артисты казахстанцев.

«Несомненно, новогодняя ночь возле главной елки страны и на городской площади, где в этом году также установлен ледовый городок и горки, впечатлит посетителей. Помимо хорошего настроения, новогодняя ночь подарит гостям уличных мероприятий возможность загадать желание в полночь под грандиозным фейерверком», — говорится в сообщении.

В честь наступления 2017 года салют будет запущен в трех районах столицы — возле «Хан Шатыра», с набережной реки Есиль, а также в сквере на пересечении проспекта Абылай-хана и улицы Пушкина.

Новогодняя ночь на набережной будет особенно привлекательной для любителей покататься на коньках. Для всех желающих здесь будут организованы массовые катания под фейерверком, сообщает пресс-служба Управления культуры, архивов и документации Астаны.

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