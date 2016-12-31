В Москве за шесть лет число детей-сирот снизилось вдвое

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил центр содействия семейному воспитанию «Наш дом» в районе Филевского парка и пообещал предоставить все возможное: «и по отдыху, и по реабилитации, и по занятию спортом, и по получению нормального образования».

«С 2011 по 2016 год в Москве количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях, увеличилось на 48% (на 1 января 2011 года — 12665 детей, на 22 декабря 2016 года — 18734 ребенка). Число детей-сирот, проживающих в интернатных учреждениях, сократилось более чем в два раза — с 4371 до 1919 детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в семьях воспитывается 91% всех московских детей-сирот. Доля же детей, проживающих в интернатах, за шесть лет сократилась с 25,7% до 9%. Также за шесть лет на воспитание в семьи передали 608 детей-инвалидов и 1070 сирот старшего возраста. В столице постепенно снижается число вновь выявляемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — с 2860 детей в 2010 году до 1639 в текущем.