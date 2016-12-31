В 2017 году у молдаван могут появиться новые выходные

В следующем году, в календаре могут появиться еще три дня, помеченных красным цветом.

Так, если предложенный Министерством труда проект будет одобрен, то 8 мая, 2 июня и 1 сентября 2017 года будут объявлены выходными, и получатся три миниотпуска.