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19:27 (мск), источник: Noi.md

В 2017 году у молдаван могут появиться новые выходные

В 2017 году у молдавских граждан может быть рекордное количество выходных.

Источник: Noi.md

В следующем году, в календаре могут появиться еще три дня, помеченных красным цветом.

Так, если предложенный Министерством труда проект будет одобрен, то 8 мая, 2 июня и 1 сентября 2017 года будут объявлены выходными, и получатся три миниотпуска.

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В настоящее время, кроме субботы и воскресенья, в Молдове объявлены выходными следующие дни:

— 1 января — Новый год;.

— 7,8 января — Рождество Христово (по старому стилю);.

— 8 марта — Международный женский день;.

— Первый и второй день Пасхи по церковному календарю;.

— Второй понедельник после Пасхи — Радоница (день поминовения усопших);.

— 1 июня — День защиты детей;.

— 1 мая — Международный день солидарности трудящихся;.

— 9 мая — День победы и памяти павших героев за независимость Родины;.

— 27 августа — День независимости Республики Молдова;.

— 31 августа — праздник «Limba noastră";.

— День святого, в честь которого освящен храм в соответствующей местности (праздник Святого Храма);.

— 25 декабря — Рождество Христово (по новому стилю).

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