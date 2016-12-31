В 2017 году у молдаван могут появиться новые выходные
В 2017 году у молдавских граждан может быть рекордное количество выходных.
В 2017 году у молдавских граждан может быть рекордное количество выходных.
В следующем году, в календаре могут появиться еще три дня, помеченных красным цветом.
Так, если предложенный Министерством труда проект будет одобрен, то 8 мая, 2 июня и 1 сентября 2017 года будут объявлены выходными, и получатся три миниотпуска.
В настоящее время, кроме субботы и воскресенья, в Молдове объявлены выходными следующие дни:
— 1 января — Новый год;.
— 7,8 января — Рождество Христово (по старому стилю);.
— 8 марта — Международный женский день;.
— Первый и второй день Пасхи по церковному календарю;.
— Второй понедельник после Пасхи — Радоница (день поминовения усопших);.
— 1 июня — День защиты детей;.
— 1 мая — Международный день солидарности трудящихся;.
— 9 мая — День победы и памяти павших героев за независимость Родины;.
— 27 августа — День независимости Республики Молдова;.
— 31 августа — праздник «Limba noastră";.
— День святого, в честь которого освящен храм в соответствующей местности (праздник Святого Храма);.
— 25 декабря — Рождество Христово (по новому стилю).