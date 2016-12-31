Резкое похолодание придет в Беларусь с четверга 5 января

МИНСК, 31 дек — Sputnik. Резкое похолодание прогнозируют синоптики во второй половине следующей недели, свидетельствуют данные метеорологических служб.

В канун Нового года в Беларуси установилась сравнительно теплая погода: столбики термометров поднимаются до +1..3 °C, при этом синоптики не обещают мороза и ночью. Похожая погода сохранится и в первые дни 2017 года — 1 января местами температура днем может подняться до +5°С.

Уже с четверга 5 января в республику придет холодный фронт: по данным прогнозов на неделю, в четверг столбики термометров опустятся до -14°С днем, в пятницу 6 января — до -12°С.