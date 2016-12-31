Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Как выжить в офисе в следующем году: готовимся
«Обама поставил Трампа на место»: реакция СМИ на новые санкции
Пинк родила сына
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Сергей Безруков признал своих внебрачных детей
Пинк родила сына
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
В России запретят выписывать детей из квартир
«Манчестер Юнайтед» одержал пятую победу подряд в АПЛ
Российский лыжник выиграл спринт на первом этапе «Тур де Ски»
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
От новогоднего переедания можно умереть
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
10«В чем сила, брат?»
10Общероссийская елка в Кремле
25События года в фотографиях
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
21:48 (мск), источник: Sputnik.by

Резкое похолодание придет в Беларусь с четверга 5 января

Уже 5 января столбики термометров, согласно долгосрочным прогнозам, опустятся до -14°С днем.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 дек — Sputnik. Резкое похолодание прогнозируют синоптики во второй половине следующей недели, свидетельствуют данные метеорологических служб.

В канун Нового года в Беларуси установилась сравнительно теплая погода: столбики термометров поднимаются до +1..3 °C, при этом синоптики не обещают мороза и ночью. Похожая погода сохранится и в первые дни 2017 года — 1 января местами температура днем может подняться до +5°С.

Уже с четверга 5 января в республику придет холодный фронт: по данным прогнозов на неделю, в четверг столбики термометров опустятся до -14°С днем, в пятницу 6 января — до -12°С.

В следующие выходные будет не так холодно — до -5°С днем. Однако во вторую неделю января ожидается еще более холодная погода: по ночам возможны морозы до -25°С, а днем будет около -19°С.

При этом такое похолодание в первой половине января обещают пока не все долгосрочные прогнозы, не анонсировал их пока и Белгидромет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+8°
полупрозрачная облачность
762 мм рт. ст.
повышенное
36 %
низкая
9 м/с
умеренный ветер
Instagram: как прошли корпоративы в белорусских компаниях
Путин поздравил россиян с Новым годом
Россия начала встречать Новый год
СБ ООН единогласно принял резолюцию России по Сирии
МИД назвал решения Белого дома попыткой отомстить Трампу
Наталья Поклонская прочитала новогоднее стихотворение
40 самых красивых снимков 2016 года
Лес в Румынии возглавил рейтинг самых страшных мест в мире
Спорт
А Россия всех сильней! Как наш спорт рвал соперников в 2016 году В 2016 году российские атлеты одержали немало ярких побед. Вспоминаем триумфы наших спортсменов
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Без Шурика и бани: 30 альтернативных фильмов для новогодней ночи Шурик, джентльмены и прочие чародеи берут передышку. Настало время смотреть современную классику кино и встречать Новый год с новыми героями и не заученными наизусть сюжетами
Недвижимость
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Петербуржцам начали приходить двойные квитанции за ЖКУ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка Предновогодняя социальная реклама одного из банков, осуждающая одиноких матерей, которые не уделяют внимания ребенку, вызвала возмущение у части общественности и побудила снять «социальную рекламу здорового человека».
Попмеханика
Как выглядит взрыв фейеверка весом 260 кг?
Что нельзя делать с автомобилем зимой?
Камера, снимающая 580 000 000 000 кадров в секунду
10 полезных гаджетов, о существовании которых не знали
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь