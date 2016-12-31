Индонезиец отметил свой 146-й день рождения

В документах долгожителя указано, что он появился на свет 31 декабря 1870 года. Праздник Содимеджо (еще одно его имя — Мбах Гото) отметил с родственникам на острове Ява. Несмотря на преклонный возраст, он до сих пор передвигается самостоятельно.

Издание отмечает, что Содимеджо похоронил всех десятерых братьев и сестер, а также пережил четырех жен. Его детей в живых также не осталось, зато он окружен внуками, правнуками и праправнуками.