Визовые центры Польши в Калининградской области будут закрыты со 1 по 8 января
Путешественников просят заранее подумать о проездных документах.
Путешественников просят заранее подумать о проездных документах.
Визовые центры Польши в Калининграде и Черняховске будут закрыты с 1 по 8 января. Об этом сообщается на официальном сайте VFS Global.
Представители визового посредника просят подавать и получать проездные документы заблаговременно.
Отметим, что польские власти приняли решение об увеличении количества сотрудников на пунктах пропуска, чтобы быстрее пропускать туристов.