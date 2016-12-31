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17:37 (мск), источник: Калининград.Ru

Визовые центры Польши в Калининградской области будут закрыты со 1 по 8 января

Путешественников просят заранее подумать о проездных документах.

Источник: Калининград.Ru

Визовые центры Польши в Калининграде и Черняховске будут закрыты с 1 по 8 января. Об этом сообщается на официальном сайте VFS Global.

Представители визового посредника просят подавать и получать проездные документы заблаговременно.

Отметим, что польские власти приняли решение об увеличении количества сотрудников на пунктах пропуска, чтобы быстрее пропускать туристов.

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