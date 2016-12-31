В Хабаровском крае Новый год встречают на коньках

ВЛАДИВОСТОК, ХАБАРОВСК, 1 января/Корр. ТАСС Марина Шатилова, Сергей Мингазов/. Под слоганом «Мечтай! Загадывай! Желай!» проходит встреча Нового Года на центральной площади Владивостока. В этом году впервые здесь построили настоящий зимний городок: на площади выросли двух и трехэтажные дома снеговиков и сказочных персонажей, появились маяк, корабль, мельница и мост, сверкающие ночью разноцветными огнями.

В этом сказочном городке решили встретить Новый год сотни горожан. «Концепция празднования 2017 года — “Мечтай! Загадывай! Желай!”. Этот слоган призывает всех снова на время почувствовать себя ребенком и верить в чудеса. Это своего рода “код доступа” в Новый год, и в этом “коде доступа” — простота, семейные ценности, дружба, свобода самовыражения», — рассказал ТАСС представитель администрации Владивостока.

Праздник открылся концертной программой. Для зрителей подготовлены вокальные и хореографические номера. Со сцены прозвучали любимые несколькими поколениями новогодние песни — «Разговор со счастьем», «Звенит январская вьюга», «Тройка», «Снежинка», «Кабы не было зимы», «Пять минут» и другие. Кульминацией праздника стал красочный фейерверк. Его смогли увидеть не только собравшиеся в центре города, но и жители пригорода и острова Русский.

Тем, кто решил отойти от традиций семейного праздника, в этом году предложено провести новогоднюю ночь в тайге в отдаленном Ольгинском районе края в 400 км от Владивостока. Прямо посреди леса в палатках путешественники накрыли праздничные столы, а сам праздник развернулся вокруг настоящей живой ели. После короткого отдыха в первый день Нового года любители экстрима отправятся исследовать самую глубокую пещеру Приморья-«Мокрушенскую». Эта пещера считается уникальной в масштабах Дальнего Востока по богатству и разнообразию сталактитов и сталагмитов. В одном из четырех залов пещеры есть лабиринт ходов между сталактитовыми колоннами особого цвета — от голубого и зеленоватого до красно-коричневого и уникальное озеро, одно из самых крупных в Европе — 300 кв.м.?

В Комсомольске-на-Амуре горожане впервые встретили Новый год на набережной Амура, где по примеру Хабаровска, был залит гигантский каток под открытым небом и установлены мониторы, с которых к горожанам обратился российский президент и хабаровский губернатор.

«Площадь катка на набережной Комсомольска-на-Амуре составила более 400 метров. Вокруг него установлены ледовые скульптуры и вазоны с шарами их хвои», — рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края. По словам собеседника агентства, новогодние поздравления жители Города Юности увидели с медиаэкранов размерами 4,8 на 8,64 метра.

«Пусть зимняя набережная станет любимым местом отдыха детей и взрослых на каникулах, в выходные дни, просто по вечерам после работы и в саму Новогоднюю ночь. Уверен, каток будет радовать жителей и гостей города, а набережная при кураторстве правительства края станет ключевой зоной отдыха в Комсомольске», — рассказал губернатор корр. ТАСС о причинах «заливки» набережной в Комсомольске.

В Хабаровске же каток на набережной заливают второй год и проведение здесь новогодней ночи стало популярной традицией у жителей города. В этом году к услугам хабаровчан 18 тысяч квадратных метров льда (крупнейший открытый каток на Дальнем Востоке и один из крупнейших в России) со специальной современной подсветкой и отдельной площадкой для игры в хоккей. Как и в прошлом году, новогодняя ночь здесь пройдет по особой программе с диджеем и новогодним обращением президента на большом экране, как и в Комсомольске-на-Амуре.

Традиционно массовые гуляния пройдут на площади Ленина и в городском парке «Динамо», на первой можно будет любоваться снежными и ледовыми композициями, а во втором — воспользоваться всем богатством аттракционов и горок в тридцатиградусный мороз.