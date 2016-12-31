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17:35 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке наступил новый год

РИА VladNews искренне поздравляет всех с праздником!

Источник: РИА "Новости"

Уважаемые читатели, дорогие друзья! Коллектив редакции РИА VladNews от всей души поздравляет вас с Новым 2017 годом!

Новый год — это время чудес, повод начать жизнь с чистого листа. Оставьте все плохое в прошлом, а с собой возьмите лишь прекрасные воспоминания и достижения!

В уходящем году благодаря вам, нашим читателям, информационное агентство VladNews вошло в топ-пятерку лидеров медиарейтинга Приморья. И это наша с вами заслуга! В новом году мы готовы двигаться дальше и добиваться новых побед, подниматься к новым высотам, ведь стоять на месте — не наша история, РИА VladNews — само движение вперед. Не останавливайтесь!

С Новым годом!

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