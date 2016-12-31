Во Владивостоке наступил новый год
РИА VladNews искренне поздравляет всех с праздником!
РИА VladNews искренне поздравляет всех с праздником!
Уважаемые читатели, дорогие друзья! Коллектив редакции РИА VladNews от всей души поздравляет вас с Новым 2017 годом!
Новый год — это время чудес, повод начать жизнь с чистого листа. Оставьте все плохое в прошлом, а с собой возьмите лишь прекрасные воспоминания и достижения!
В уходящем году благодаря вам, нашим читателям, информационное агентство VladNews вошло в
С Новым годом!