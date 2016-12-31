МЧС по РБ предупреждает об ухудшении погоды и резком усилении ветра

По данным МЧС, будет ухудшение видимости в снеге, метели 500−1000м. Ветер западный 10−15 м/с, порывы 19−24 м/с.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует не выезжать на автотранспорте и быть предельно внимательными, а также быть осторожными при переходе через автотрассы и нахождении вблизи них.