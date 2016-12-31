Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
От новогоднего переедания можно умереть
"Гадость страшная": иностранцев удивило любимое блюдо россиян
Пинк родила сына
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
В России запретят выписывать детей из квартир
А Россия всех сильней! Как наш спорт рвал соперников в 2016 году
Карякин потерял две позиции в рейтинге FIDE за декабрь
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
10«В чем сила, брат?»
10Общероссийская елка в Кремле
25События года в фотографиях
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
21:35 (мск), источник: Ежедневник.by

В 2017 году посещение пограничной зоны гражданами Беларуси будет бесплатное

С нового года все граждане, постоянно проживающие на территории Беларуси, освобождаются от уплаты государственной пошлины за въезд (вход) и пребывание в пограничной зоне.

Источник: Ежедневник.by

Теперь при посещении режимной территории необходимо всего лишь иметь с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт, удостоверение беженца или вид на жительство). Новые правила регулируются Законом Республики Беларусь от 18 октября 2016 года «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь».

Еще одно актуальное для белорусских граждан изменение — срок действия пропусков в пограничную полосу увеличивается с 1 года до 2 лет. Госпошлина за данную услугу составит 0,4 базовой величины. Платить ее не придется жителям пограничной зоны, работникам организаций, ведущих хозяйственную деятельность в пограничной полосе, и ряду других категорий граждан, для чего подготовлен соответствующий проект указа.

Читайте также
Водителям в Беларуси с 1 января нужно использовать автоаптечки нового образца

В новом году изменится порядок посещения пограничной зоны и пограничной полосы для иностранных граждан. Так, срок действия пропуска в погранзону увеличится с 1 года до 2 лет, а ставка госпошлины за его выдачу составит 0,4 базовой величины. Порядок получения пропуска в пограничную полосу будет таким же, как и для граждан Беларуси. Бесплатно попасть в погранполосу сможет иностранец, имеющий пропуск в пограничную зону.

Пограничная зона — участок местности, прилегающий к Государственной границе (в среднем на глубину до 30 км) в пределах части территории района, города, поселка городского типа, сельсовета, включающий также принадлежащую Беларуси часть вод пограничных рек, озер и иных поверхностных водных объектов и расположенные в этих водах острова, предназначенный для осуществления охраны границы.

Пограничная полоса — участок местности, прилегающий к Государственной границе (в среднем на глубину до 10 км), предназначенный для возведения (строительства) и поддержания в исправном состоянии сооружений и объектов, необходимых для осуществления охраны Государственной границы, пишет БЕЛТА.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Польский банк BGK профинансирует девелоперский проект «чулочников» Байко
Путин поздравил россиян с Новым годом
Россия начала встречать Новый год
СБ ООН единогласно принял резолюцию России по Сирии
МИД назвал решения Белого дома попыткой отомстить Трампу
Наталья Поклонская прочитала новогоднее стихотворение
40 самых красивых снимков 2016 года
Лес в Румынии возглавил рейтинг самых страшных мест в мире
Спорт
А Россия всех сильней! Как наш спорт рвал соперников в 2016 году В 2016 году российские атлеты одержали немало ярких побед. Вспоминаем триумфы наших спортсменов
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Без Шурика и бани: 30 альтернативных фильмов для новогодней ночи Шурик, джентльмены и прочие чародеи берут передышку. Настало время смотреть современную классику кино и встречать Новый год с новыми героями и не заученными наизусть сюжетами
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка Предновогодняя социальная реклама одного из банков, осуждающая одиноких матерей, которые не уделяют внимания ребенку, вызвала возмущение у части общественности и побудила снять «социальную рекламу здорового человека».
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь