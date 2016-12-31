Первым малышом, родившимся в 2017 году во Владивостоке, стал мальчик

Владивосток, 1 января, PrimaMedia.

Первым ребенком, появившимся на свет во Владивостоке в первые минуты нового 2017 года, стал мальчик. Малыш появился на свет 1 января в 00.50 в роддоме№ 3. Вес новорожденного составил 3 кг, рост — 51 см, сообщила корр. РИА PrimaMedia представитель департамента здравоохранения Приморского края.

«Это вторые роды у31-летней мамы из Владивостока. Малыш появился на свет путем кесарева сечения», — уточнили в департаменте.

По словам врачей, мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

Напомним, первого родившегося во Владивостоке в 2017 году младенца покажут в прямом эфире на всю страну. Съемочная группа телекомпании НТВ собирается сделать прямое включение из роддома.