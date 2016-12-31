Автомобилисты Актау объединились для помощи многодетной женщине
Несколько автомобильных клубов Актау решили объединиться, чтобы в преддверии Нового года оказать помощь матери семерых детей Пердегуль Дюйсенбай, передает Лада.kz.
Несколько автомобильных клубов Актау решили объединиться, чтобы в преддверии Нового года оказать помощь матери семерых детей Пердегуль Дюйсенбай, передает Лада.kz.
Любители четырехколесной техники организовали сбор средств для многодетной семьи.
Чужой беды не бывает. Такую позицию выразили автолюбители Актау, решив объединить усилия для оказания помощи Пердегуль Дюйсенбай, после смерти мужа в одиночку воспитывающей семерых детей. Не остаться в стороне решили сразу несколько автомобильных клубов областного центра.
«Мы все собираемся автоклубом “Lada”, общаемся в социальных сетях, и вот поступила такая инициатива — помочь многодетной семье, ведь Новый год — светлый праздник, и хочется, чтобы дети смогли поверить в чудеса. Откликнулись несколько клубов: “Cerato”, “Toyota Camry”, “Accent”, “Rio”. Мы списались в мессенджерах, собрались вместе и решили, что не должны остаться в стороне», — рассказал Айбек Кусаинов.
В канун Нового года автомобилисты, переодевшись в сказочных персонажей, навестили семью и поздравили малышей. Представители клубов решили взять и дальнейшее опекунство над семьей.
«Мы пойдем вручать деньги и подарки детям 7 января и думаем, что эта акция не закончится одноразовой помощью этой и другим семьям, находящимся в трудном материальном положении. Видим, что нуждающиеся люди в городе есть, поэтому хотим внести свою небольшую лепту. Приглашаем всех неравнодушных жителей города встать в наши ряды. Будем рады объединиться для благих дел и с другими автомбильными сообществами города», — рассказал Айбек Кусаинов.
Помощь семье автомобилисты повезут 7 января в 14−00. Контактный телефон: 87028021002.