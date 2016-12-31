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22:28 (мск), источник: Newtimes.kz

Автомобилисты Актау объединились для помощи многодетной женщине

Несколько автомобильных клубов Актау решили объединиться, чтобы в преддверии Нового года оказать помощь матери семерых детей Пердегуль Дюйсенбай, передает Лада.kz.

Источник: Newtimes.kz

Любители четырехколесной техники организовали сбор средств для многодетной семьи.

Чужой беды не бывает. Такую позицию выразили автолюбители Актау, решив объединить усилия для оказания помощи Пердегуль Дюйсенбай, после смерти мужа в одиночку воспитывающей семерых детей. Не остаться в стороне решили сразу несколько автомобильных клубов областного центра.

«Мы все собираемся автоклубом “Lada”, общаемся в социальных сетях, и вот поступила такая инициатива — помочь многодетной семье, ведь Новый год — светлый праздник, и хочется, чтобы дети смогли поверить в чудеса. Откликнулись несколько клубов: “Cerato”, “Toyota Camry”, “Accent”, “Rio”. Мы списались в мессенджерах, собрались вместе и решили, что не должны остаться в стороне», — рассказал Айбек Кусаинов.

В канун Нового года автомобилисты, переодевшись в сказочных персонажей, навестили семью и поздравили малышей. Представители клубов решили взять и дальнейшее опекунство над семьей.

«Мы пойдем вручать деньги и подарки детям 7 января и думаем, что эта акция не закончится одноразовой помощью этой и другим семьям, находящимся в трудном материальном положении. Видим, что нуждающиеся люди в городе есть, поэтому хотим внести свою небольшую лепту. Приглашаем всех неравнодушных жителей города встать в наши ряды. Будем рады объединиться для благих дел и с другими автомбильными сообществами города», — рассказал Айбек Кусаинов.

Помощь семье автомобилисты повезут 7 января в 14−00. Контактный телефон: 87028021002.

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