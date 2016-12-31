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21:45 (мск), источник: Sputnik.by

Стало известно, что построят в Минске в 2017 году

Пятую часть всех бюджетных инвестиций направят на строительство новой линии метрополитена.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 янв — Sputnik. Названы подробности Инвестиционной программы Минска на следующий год, сообщило в агентство «Минск-Новости».

Программа была утверждена не так давно, ее столичному новостному агентству разъяснили в профильном комитете Мингорисполкома.

Как стало известно, почти пятую часть всех бюджетных инвестиций направят на строительство третьей линии метрополитена.

«Из знаковых объектов можно назвать стадион “Динамо”, реконструкцию которого предстоит завершить к концу 2017-го, активно будут возводить Центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике, здание Верховного суда Республики Беларусь», — сообщило агентство.

Достаточно крупную сумму направят и на инженерно-транспортную инфраструктуру экспериментального многофункционального комплекса «Минск-Мир», включая строительство Южной магистрали от 3-го городского транспортного кольца до улицы Денисовской с транспортной развязкой, продолжения улицы Жуковского с двухуровневой развязкой, внутриквартальные сети.

В следующем году планируется строительство и развязки на первом транспортном кольце с проспектом Дзержинского, специалисты преступят к работам по организации правоповоротного съезда с улицы Маяковского на Аранскую.

Некоторые корпуса будут реконструированы у столичных клинических больниц, поликлиник и городского онкологического диспансера. Построят в 2017 году и две новые школы — в Каменной горке и Масюковщине, а также пять детских садов.

В соответствии с инвестиционной программой, будут построены новые бассейны в Минске, а также разработаны проекты реконструкции кинотеатров «Победа» и «Москва», а также Музыкального театра и памятников Лошицкого парка.

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