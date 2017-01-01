1 января в Молдове ожидается переменная облачность

В Бричанах и Сороках — плюс один, на градус теплее в Бельцах. В Оргееве три градуса, плюс четыре в Кишиневе и Тирасполе, до плюс пяти покажут термометры в Леове и Комрате. В Кагуле дневной максимум составит шесть градусов.

В ближайшие дни погода существенно не изменится. В столице к обеду — до плюс пяти, ночью — до минус двух.