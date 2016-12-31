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20:54 (мск), источник: Обозреватель

В Киеве умер один из первых председателей СБУ

Прощание с генерал-полковником состоится 3 января.

В Киеве на 75-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший председатель СБУ Валерий Маликов.

Об этом сообщает пресс-центр Служба безопасности Украины.

Указано, что Маликов возглавил Службу безопасности в первые годы независимости Украины, и «приложил максимум усилий к ее становлению как профессиональной и действенной спецслужбы».

«Руководство и коллектив Службы безопасности Украины выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Васильевича», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, прощание с генерал-полковником Маликовым состоится 3 января 2017 года в клубе культуры и искусств СБУ.

Как сообщал «Обозреватель», 8 декабря, умер консультант начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Болеслав Дембовский.

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