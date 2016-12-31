В Киеве умер один из первых председателей СБУ
Прощание с
Прощание с
В Киеве на 75-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший председатель СБУ Валерий Маликов.
Об этом сообщает
Указано, что Маликов возглавил Службу безопасности в первые годы независимости Украины, и «приложил максимум усилий к ее становлению как профессиональной и действенной спецслужбы».
«Руководство и коллектив Службы безопасности Украины выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Васильевича», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, прощание с
Как сообщал «Обозреватель», 8 декабря, умер консультант начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Болеслав Дембовский.