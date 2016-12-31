В трёх областях Казахстана закрыты трассы из-за сильной метели

В трёх областях Казахстана из-за сильной метели и нулевой видимости введены ограничения на дорогах. По информации РГП «Казавтодор», дороги закрыты в Алматинской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях.

«В Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на участке а/д республиканского значения “Ушарал-Достык” (83−184 км) и “Сарыозек-Коктал” (40−80 км, с. Когалы-с. Басши) для всех видов автотранспорта. В Восточно-Казахстанской области закрыто движение на участке а/д республиканского значения “Алматы-Усть-Каменогорск” (973−1048 км, с. Калбатау-п. Уланское) для маршрутных рейсовых автобусов и грузовых автомобилей с прицепом и полуприцепом», — сообщает КЧС МВД РК.

В Костанайской области с 19:30 в связи с метелью и ограниченной видимостью закрыта для всех видов автотранспорта дорога «Аулиеколь — Жолдама». Сильную метель и порывистый ветер прогнозируют синоптики в новогодние дни и в столице республики.