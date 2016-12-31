Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
От новогоднего переедания можно умереть
Предупреждение, которое Лавров вынес Керри по телефону
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Звездные свадьбы 2016 года: фотоКто из известных актеров и спортсменов женился или вышел замуж в уходящем году?
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Крушение Ту-154: что произошло в последние 10 секунд
Врач убил пациентку одним уколом (видео)
А Россия всех сильней! Как наш спорт рвал соперников в 2016 году
Карякин потерял две позиции в рейтинге FIDE за декабрь
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
10«В чем сила, брат?»
10Общероссийская елка в Кремле
25События года в фотографиях
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
22:23 (мск), источник: Informburo.kz

В трёх областях Казахстана закрыты трассы из-за сильной метели

В Алматинской и Восточно-Казахстанской областях закрыты республиканские трассы, в Костанайской — один участок автодороги областного значения.

В трёх областях Казахстана из-за сильной метели и нулевой видимости введены ограничения на дорогах. По информации РГП «Казавтодор», дороги закрыты в Алматинской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях.

«В Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на участке а/д республиканского значения “Ушарал-Достык” (83−184 км) и “Сарыозек-Коктал” (40−80 км, с. Когалы-с. Басши) для всех видов автотранспорта. В Восточно-Казахстанской области закрыто движение на участке а/д республиканского значения “Алматы-Усть-Каменогорск” (973−1048 км, с. Калбатау-п. Уланское) для маршрутных рейсовых автобусов и грузовых автомобилей с прицепом и полуприцепом», — сообщает КЧС МВД РК.

В Костанайской области с 19:30 в связи с метелью и ограниченной видимостью закрыта для всех видов автотранспорта дорога «Аулиеколь — Жолдама». Сильную метель и порывистый ветер прогнозируют синоптики в новогодние дни и в столице республики.

По прогнозам, в Астане 1—2 января ожидается метель, порывы ветра 25 м/с. После встречи Нового года в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской областях ожидается метель, юго-западный ветер, порывы местами более 30 м/с.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+8°
полупрозрачная облачность
762 мм рт. ст.
повышенное
36 %
низкая
9 м/с
умеренный ветер
Застрявшие в аэропорту Шарджи казахстанцы возвращаются в Алматы
Путин поздравил россиян с Новым годом
Россия начала встречать Новый год
СБ ООН единогласно принял резолюцию России по Сирии
МИД назвал решения Белого дома попыткой отомстить Трампу
Наталья Поклонская прочитала новогоднее стихотворение
40 самых красивых снимков 2016 года
Лес в Румынии возглавил рейтинг самых страшных мест в мире
Спорт
А Россия всех сильней! Как наш спорт рвал соперников в 2016 году В 2016 году российские атлеты одержали немало ярких побед. Вспоминаем триумфы наших спортсменов
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Без Шурика и бани: 30 альтернативных фильмов для новогодней ночи Шурик, джентльмены и прочие чародеи берут передышку. Настало время смотреть современную классику кино и встречать Новый год с новыми героями и не заученными наизусть сюжетами
Недвижимость
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Петербуржцам начали приходить двойные квитанции за ЖКУ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка Предновогодняя социальная реклама одного из банков, осуждающая одиноких матерей, которые не уделяют внимания ребенку, вызвала возмущение у части общественности и побудила снять «социальную рекламу здорового человека».
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь