Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
Украина обратилась к членам ООН с призывом, касающимся России
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Звездные свадьбы 2016 года: фотоКто из известных актеров и спортсменов женился или вышел замуж в уходящем году?
Сергей Безруков признал своих внебрачных детей
Пинк родила сына
Новогодний корпоратив закончился стрельбой (видео)
Селфи в России: туристки замерзли, делая фото
«Манчестер Юнайтед» одержал пятую победу подряд в АПЛ
Российский лыжник выиграл спринт на первом этапе «Тур де Ски»
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
10«В чем сила, брат?»
10Общероссийская елка в Кремле
25События года в фотографиях
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
22:13 (мск), источник: Zakon.kz

Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Новым 2017 годом

Глава государства пожелал казахстанцам счастья, здоровья, благополучия, процветания и исполнения всех добрых замыслов.

Источник: Zakon.kz

Нурсултан Назарабаев поздравил казахстанцев с Новым 2017 годом, сообщает Zakon.kz. В поздравлении Глава государства отметил, что мы провожаем исторический и рубежный 2016 год.

«Наша страна отметила юбилей Независимости, подвела черту под целой эпохой. Мы с полным правом можем сказать, что Казахстан достойно прожил эту четверть века. Уходящий год оказался очень насыщенным. Он вобрал в себя все, что было за период нашей независимости — и трудности, которые мы сумели преодолеть, и успехи, которыми мы гордимся. Я хочу сказать слова благодарности всем казахстанцам. Ведь мы всего добились вместе. Силой нашего согласия и твердостью нашего единства», — сказал Президент.

По его словам, наступивший 2017 год также будет очень важным для страны на международной арене.

«Наша страна будет в фокусе крупнейших международных мероприятий. В Алматы на Всемирную зимнюю Универсиаду приедут лучшие спортсмены из рекордного числа стран. Астана примет гостей со всей планеты на выставке “ЭКСПО — Энергия будущего”. Казахстан начнет исполнять свои обязанности непостоянного члена Совета безопасности ООН. Эта структура отвечает за глобальный мир и безопасность. Все это серьезное доверие нашей стране и новый стимул для ее развития», — отметил Назарбаев.

Глава государства также выразил уверенность в будущем граждан страны.

«Новые меры содействия занятости помогут начать свое дело более полумиллиона казахстанцев. Начнет действие новая программа развития агропромышленного комплекса. Она не только увеличит выпуск качественного продовольствия, но и серьезно повысит доходы сельчан. Объединить свои усилия в кооперативы смогут более полумиллиона хозяйств. Повышение пенсий, пособий и иных социальных выплат затронет порядка трех миллионов человек. Все это укрепляет уверенность в будущем», — сказал Нурсултан Назарбаев.

«Дорогие друзья, Новый год уже готов войти в нашу жизнь. Наполнить ее новыми событиями, идеями, открытиями. Мы также готовы встретить его и сделать еще больше для себя, для своих семей, нашей общей Родины. Искренне желаю всем счастья, здоровья, благополучия, процветания, исполнения всех добрых замыслов! С Новым 2017 годом!», — поздравил Президент.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В новогоднюю ночь в Астане пройдет грандиозная праздничная программа
Путин поздравил россиян с Новым годом
Россия начала встречать Новый год
СБ ООН единогласно принял резолюцию России по Сирии
МИД назвал решения Белого дома попыткой отомстить Трампу
Наталья Поклонская прочитала новогоднее стихотворение
40 самых красивых снимков 2016 года
Лес в Румынии возглавил рейтинг самых страшных мест в мире
Спорт
А Россия всех сильней! Как наш спорт рвал соперников в 2016 году В 2016 году российские атлеты одержали немало ярких побед. Вспоминаем триумфы наших спортсменов
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Без Шурика и бани: 30 альтернативных фильмов для новогодней ночи Шурик, джентльмены и прочие чародеи берут передышку. Настало время смотреть современную классику кино и встречать Новый год с новыми героями и не заученными наизусть сюжетами
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка Предновогодняя социальная реклама одного из банков, осуждающая одиноких матерей, которые не уделяют внимания ребенку, вызвала возмущение у части общественности и побудила снять «социальную рекламу здорового человека».
Попмеханика
Иная жизнь: самая сложная и странная пищевая цепь на Земле
Почему технологии не могут изменить систему образования?
Самые красивые автомобили: DeSoto
Как тостер помогает объяснить происхождение жизни на Земле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь