Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Новым 2017 годом

Нурсултан Назарабаев поздравил казахстанцев с Новым 2017 годом, сообщает Zakon.kz. В поздравлении Глава государства отметил, что мы провожаем исторический и рубежный 2016 год.

«Наша страна отметила юбилей Независимости, подвела черту под целой эпохой. Мы с полным правом можем сказать, что Казахстан достойно прожил эту четверть века. Уходящий год оказался очень насыщенным. Он вобрал в себя все, что было за период нашей независимости — и трудности, которые мы сумели преодолеть, и успехи, которыми мы гордимся. Я хочу сказать слова благодарности всем казахстанцам. Ведь мы всего добились вместе. Силой нашего согласия и твердостью нашего единства», — сказал Президент.

По его словам, наступивший 2017 год также будет очень важным для страны на международной арене.

«Наша страна будет в фокусе крупнейших международных мероприятий. В Алматы на Всемирную зимнюю Универсиаду приедут лучшие спортсмены из рекордного числа стран. Астана примет гостей со всей планеты на выставке “ЭКСПО — Энергия будущего”. Казахстан начнет исполнять свои обязанности непостоянного члена Совета безопасности ООН. Эта структура отвечает за глобальный мир и безопасность. Все это серьезное доверие нашей стране и новый стимул для ее развития», — отметил Назарбаев.

Глава государства также выразил уверенность в будущем граждан страны.

«Новые меры содействия занятости помогут начать свое дело более полумиллиона казахстанцев. Начнет действие новая программа развития агропромышленного комплекса. Она не только увеличит выпуск качественного продовольствия, но и серьезно повысит доходы сельчан. Объединить свои усилия в кооперативы смогут более полумиллиона хозяйств. Повышение пенсий, пособий и иных социальных выплат затронет порядка трех миллионов человек. Все это укрепляет уверенность в будущем», — сказал Нурсултан Назарбаев.

«Дорогие друзья, Новый год уже готов войти в нашу жизнь. Наполнить ее новыми событиями, идеями, открытиями. Мы также готовы встретить его и сделать еще больше для себя, для своих семей, нашей общей Родины. Искренне желаю всем счастья, здоровья, благополучия, процветания, исполнения всех добрых замыслов! С Новым 2017 годом!», — поздравил Президент.