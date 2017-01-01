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00:51 (мск), источник: m24.ru

Сергей Собянин поздравил москвичей и гостей столицы с Новым годом

Мэр пожелал здоровья, успехов и любви.

Источник: РИА "Новости"

Сергей Собянин поздравил москвичей и гостей столицы с Новым, 2017 годом.

«Дорогие москвичи! Совсем скоро кремлевские куранты возвестят нас о приходе нового, 2017 года. В эти минуты мы вспоминаем уходящий год, который, несмотря на все сложности и проблемы, принес нашему городу много хорошего.

В сентябре мы открыли Московское центральное кольцо — новое наземное кольцо метро, благодаря которому ежедневные поездки по городу стали быстрее и удобнее для сотен тысяч москвичей и жителей Подмосковья.

Наконец-то сбылась мечта, которую хранили в своем сердце москвичи старшего поколения. На главные московские улицы — Тверскую, Новый Арбат и Садовое кольцо — вернулись исторические липы, раскидистые клены и белоснежные березы.

В уходящем году мы радовались победам наших спортсменов на Олимпиаде в Рио. Многие которых являются воспитанниками московского спорта.

Важным итогом большой работы стал рост качества образования в московских школах, которые по итогам международных тестов вошли в шестерку лучших школ мира.

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Сейчас в эти короткие декабрьские дни столицы наполнена ярким цветом рождественских огней. Впервые без перерыва всю новогоднюю ночь будет работать метро. Чтобы москвичи успели встретить Новый год за домашним столом, навестить родных и окунуться в атмосферу праздника на главных площадях и парках столицы.

Дорогие друзья, Новый год — символ добра и надежд. Желаю, чтобы наступающий год был мирным, спокойным и благополучным для каждой московской семьи. Желаю, чтобы он принес достаток в ваши дома.

Желаю, чтобы в новом году исполнились мечты молодых людей об интересной учебе, хорошей работе, добрых друзьях и, конечно, большой любви. А москвичам старшего поколения желаю здоровья, заботливых детей и внуков. Будем радоваться их успехам. Дорогие друзья, с новым, 2017 годом!

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