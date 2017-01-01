Сергей Собянин поздравил москвичей и гостей столицы с Новым годом

Сергей Собянин поздравил москвичей и гостей столицы с Новым, 2017 годом.

«Дорогие москвичи! Совсем скоро кремлевские куранты возвестят нас о приходе нового, 2017 года. В эти минуты мы вспоминаем уходящий год, который, несмотря на все сложности и проблемы, принес нашему городу много хорошего.

В сентябре мы открыли Московское центральное кольцо — новое наземное кольцо метро, благодаря которому ежедневные поездки по городу стали быстрее и удобнее для сотен тысяч москвичей и жителей Подмосковья.